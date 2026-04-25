Ekstraklasa siatkarzy: Aluron CMC Warta Zawiercie dominuje w pierwszym meczu finałowym. Czy Lublin znajdzie odpowiedź?

Pierwsze starcie w finale PlusLigi

Aluron CMC Warta Zawiercie zainaugurował finałową rywalizację w PlusLidze, pokonując Bogdankę LUK Lublin wynikiem 3:0 (25:19, 25:21, 25:14) w pierwszym meczu. Tym samym, stan rywalizacji play-off do trzech zwycięstw wynosi 1:0 dla Aluronu CMC Warty Zawiercie. Drugie spotkanie finałowe zaplanowano na środę w Lublinie, rozpocznie się o godzinie 17:30.

Drużyny z Zawiercia i Lublina spotykają się w finale PlusLigi drugi sezon z rzędu. W poprzednim roku, w 2025, to Lublinianie okazali się lepsi, zwyciężając w czterech meczach. Zawiercianie trzeci raz z rzędu znaleźli się w finale, jednak wciąż walczą o swoje pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski w siatkówce.

Droga drużyn do finału Ekstraklasy

Aluron CMC Warta Zawiercie zapewniła sobie awans do finału po dwóch zdecydowanych zwycięstwach 3:0 nad Asseco Resovią Rzeszów, co stanowiło imponujący pokaz ich siły. Wyeliminowanie tak silnego rywala w tak krótkim czasie podkreśliło ich ambicje mistrzowskie. Z kolei Bogdanka LUK Lublin również zaprezentowała się znakomicie w półfinałach, pokonując PGE Projekt Warszawa dwukrotnie wynikiem 3:1. Była to trudna, ale zasłużona wygrana, która potwierdziła ich solidną formę przed finałem.

W składzie Aluronu znaleźli się między innymi Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Jurij Gladyr, Bartosz Kwolek, Miguel Tavares Rodrigues oraz Aaron Russell, z Jakubem Popiwczakiem jako libero. W ławce rezerwowych czekali Kyle Ensing, Jakub Nowosielski i Miłosz Zniszczoł, gotowi do wsparcia drużyny. Barwy Bogdanki LUK Lublin reprezentowali Aleks Grozdanow, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Mateusz Malinowski, Fynnian McCarthy oraz Jackson Young, z Thalesem Hossem jako libero. Ich skład również był wzmocniony rezerwowymi, takimi jak Daenan Gyimah czy Hilir Henno, co pokazywało, że obie drużyny wystawiły swoje najmocniejsze składy na to kluczowe starcie.

Przebieg poszczególnych setów meczu

Początek sobotniego spotkania był wyrównany, ze stanem 11:11, jednak asy serwisowe Mateusza Bieńka i Bartłomieja Bołądzia dały gospodarzom prowadzenie 17:13. Skrzydłowi Aluronu utrzymali wysoką skuteczność, a blok Aarona Russella i Mateusza Bieńka powiększył przewagę do pięciu punktów (21:16). Ostatecznie, blok Jurija Gladyra i Bartosza Kwolka zakończył pierwszą partię wynikiem 25:19 dla Zawiercian.

Drugą odsłonę lepiej rozpoczęli Lublinianie, prowadząc 5:1 po ataku Wilfredo Leona. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego szybko odrobili straty, a dwa asy serwisowe Aarona Russella dały im prowadzenie 10:8. Blok Jurija Gladyra na Leonie zwiększył przewagę do 13:9. Mimo iż przyjezdni próbowali dogonić wynik, Aluron utrzymał przewagę, wygrywając set 25:21 po asie Miguela Tavaresa.

MVP spotkania i harmonogram kolejnych meczów

Trzeci set rozpoczął się od kilku wyrównanych akcji, po których Aaron Russell swoimi zagraniami pozwolił Aluronowi objąć prowadzenie 9:4. Później punktowali Kwolek, a udane kontry i dwa asy Jurija Gladyra zapewniły gospodarzom dziewięciopunktową przewagę (17:8). Zawiercianie całkowicie zdominowali rywali, triumfując 25:14 po ataku Gladyra. Nagroda dla MVP spotkania zasłużenie trafiła do Aarona Russella.

Sobotnie starcie, które zgromadziło 3300 widzów, odbyło się w hali będącej częścią Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Obiekt ten jest wykorzystywany przez Aluron w fazie play-off ekstraklasy ze względu na zbyt małą pojemność ich własnego obiektu w Zawierciu. Drugie spotkanie odbędzie się w Lublinie w środę o godzinie 17:30, a trzeci mecz ponownie w Sosnowcu, 2 maja o godzinie 14:45.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.