Szef TK odrzuca ślubowanie w Sejmie. Ważą się losy nowych sędziów

Szef TK uznaje, że czwórka sędziów wyłonionych przez parlament nie nawiązała stosunku pracy, bo pominęli złożenie przysięgi przed głową państwa.

Zaledwie dwoje z sześciu nominatów faktycznie podjęło obowiązki orzecznicze. Zostali oni zaprzysiężeni przez prezydenta i od razu dostali przydział spraw.

Gospodarz Trybunału Konstytucyjnego twierdzi, że brak oficjalnego komunikatu z Pałacu Prezydenckiego blokuje możliwość akceptacji pozostałej czwórki.

Konflikt wokół legalności sejmowych uroczystości rodzi poważne wątpliwości dotyczące funkcjonowania najwyższych organów państwa.

Bogdan Święczkowski nie uznaje ślubowania sędziów TK

Bogdan Święczkowski surowo ocenił czwartkowe wydarzenia z gmachu parlamentu, zaznaczając, że nie wywołują one żadnych skutków prawnych. Prezes Trybunału Konstytucyjnego uważa, że objęcie funkcji sędziowskiej wymaga bezwzględnego zaprzysiężenia przed prezydentem.

„Nie mogę uznać, że czterech sędziów wybranych przez Sejm, którzy złożyli w czwartek ślubowanie przed Sejmem, nawiązali stosunek służbowy z Trybunałem Konstytucyjnym” – oświadczył prezes Bogdan Święczkowski.

Dwoje sędziów zaczyna pracę w Trybunale Konstytucyjnym

Z grona sześciu kandydatów popartych przez polityków, tylko dwójka zdołała sprostać formalnościom narzuconym przez władze instytucji. Mowa tu o prawnikach, którzy udali się bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta, by tam wypowiedzieć rotę ślubowania.

Jak poinformował Święczkowski: „Muszę z satysfakcją poinformować państwa, że państwo sędziowie objęli stanowiska sędziów. Zostały przydzielony im sprawy. otrzymają sprawy głównie skargi konstytucyjne, tak żeby mogli zająć się rozpoznawaniem tych najważniejszych dla Polaków spraw związanych z ich prawami”.

Dopuszczeni do orzekania członkowie gremium mają od razu zająć się kluczowymi problemami obywateli. Dowodzi to, że obydwoje sędziów błyskawicznie wdrożono w codzienne obowiązki instytucji.

Czwórka sędziów TK zablokowana. Brak informacji od prezydenta

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku pozostałej czwórki, która mimo pozytywnego głosowania na sali plenarnej wciąż pozostaje w prawnym zawieszeniu. Bogdan Święczkowski jasno zakomunikował, że dopóki nie dostanie oficjalnego potwierdzenia od głowy państwa, żaden nowy sędzia nie ma prawa wstępu na salę rozpraw.

„Każdemu z nich przekazałem, iż niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego, albowiem nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec prezydenta” – zaznaczył.

Spór wokół ślubowania w Sejmie paraliżuje sędziów

Szef Trybunału odniósł się do bezprecedensowej ceremonii zorganizowanej przy Wiejskiej, określając jej charakter mianem wysoce dyskusyjnego. Święczkowski zasugerował, że jedynie kategoryczna deklaracja ze strony prezydenta mogłaby odblokować patową sytuację w instytucji.

Obecny impas doprowadził do głębokiego pęknięcia w gronie nowo wybranych prawników i stawia pod znakiem zapytania reguły rządzące procesem nominacyjnym. Ten instytucjonalny konflikt dobitnie obnaża, jak gigantyczne znaczenie ma ostateczna interpretacja aktów prawnych przez kluczowe państwowe urzędy.