Sfabrykowane nagranie uśmierca pierwszą damę. Brzoska ostrzega Nawrockiego

Znany biznesmen Rafał Brzoska nagłaśnia skandaliczny materiał deepfake dotyczący Marty Nawrockiej, który w kłamliwy sposób sugeruje śmierć żony prezydenta i budzi ogromne kontrowersje.

Przedsiębiorca wprost apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego i zaznacza, że oszuści próbują uśmiercić jego małżonkę, a same platformy internetowe unikają odpowiedzialności za ten proceder.

Opisana sytuacja obnaża niebezpieczeństwa związane ze sztuczną inteligencją i generowaniem przez nią coraz bardziej autentycznych kłamstw w sieci.

W tekście wyjaśniamy powody stanowczej reakcji Brzoski wobec gigantów technologicznych oraz powszechność zjawiska zmanipulowanych treści.

Twórca InPostu od wielu miesięcy konsekwentnie nagłaśnia problem fałszywych kampanii reklamowych oraz zmanipulowanych filmów z udziałem osób publicznych. Tym razem biznesmen wziął pod lupę oszukańczy materiał z wykorzystaniem wizerunku Marty Nawrockiej.

Sfabrykowana treść sugerowała odbiorcom trafienie pierwszej damy do szpitala lub udział w niezwykle tragicznym wydarzeniu. Dla przyciągnięcia uwagi twórcy zastosowali krzykliwy nagłówek obliczony na wywołanie skrajnych emocji i kliknięcie w link. Rafał Brzoska natychmiast zareagował na tę manipulację.

Rafał Brzoska alarmuje prezydenta Karola Nawrockiego

Biznesmen udostępnił zrzut ekranu z fałszywym materiałem na swoim profilu w serwisie X. W internetowym wpisie zwrócił się osobiście do samego prezydenta Karola Nawrockiego.

„Panie Prezydencie @NawrockiKn -Pierwszą Damę-Pana Żonę też już próbują uśmiercać … Potraktowałbym to bardzo osobiście…” – napisał.

Przedsiębiorca poinformował dodatkowo opinię publiczną o sposobie namierzenia tego oszustwa. Okazało się, że zmanipulowane wideo wykryto za pomocą specjalnego narzędzia #Stopscam działającego w obrębie serwisu YouTube.

„Wykryte dzięki naszemu narzędziu #Stopscam na @YouTube -ta platforma należy do @Google prawda? Kto tam zarządza lobbyingiem w @GooglePolska i tym całym majdanem?Podpowiedzcie…” – dodał.

Panie Prezydencie @NawrockiKn -Pierwszą Damę-Pana Żonę też już próbują uśmiercać … Potraktowałbym to bardzo osobiście… Wykryte dzięki naszemu narzędziu #Stopscam na @YouTube -ta platforma należy do @Google prawda? Kto tam zarządza lobbyingiem w @GooglePolska i tym całym majdanem?Podpowiedzcie… @prezydentpl— Rafał Brzoska (@RBrzoska) October 4, 2026

Żadne rzetelne źródła informacji w żaden sposób nie potwierdziły wymyślonej historii przedstawionej przez oszustów.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska ofiarami technologii deepfake

Twórca paczkomatów od dawna osobiście zmaga się z plagą internetowych kłamstw. Przestępcy wielokrotnie fabrykowali treści reklamowe i materiały wideo z udziałem jego samego oraz jego małżonki Omeny Mensah.

Część oszukańczych kampanii wmawiała internautom problemy biznesmena z prawem oraz jego rzekome aresztowanie przez służby. W sieci krążyły również całkowicie zmyślone doniesienia na temat znanej prezenterki i żony miliardera.

Znanemu inwestorowi zależy na uświadomieniu społeczeństwu rosnącej wiarygodności takich oszustw ze względu na użycie zaawansowanej sztucznej inteligencji. Technologia deepfake umożliwia dzisiaj niezwykle płynną podmianę ludzkiej twarzy oraz naśladowanie głosu przypominającego autentyczne wystąpienie ofiary.

Głównym celem przestępców jest zawsze skłonienie nieświadomego internauty do odwiedzenia docelowej witryny. Tam ofiara trafia na platformy oferujące fałszywe zyski, nieistniejące usługi lub specjalne formularze służące do kradzieży poufnych danych osobowych.

Tomasz Kot i Filip Chajzer w fałszywych materiałach obok Marty Nawrockiej

Z informacji przekazywanych przez dziennikarzy wynika, że internetowe konto publikujące kłamstwa o pierwszej damie żerowało również na popularności innych celebrytów. Zmyślone grafiki na tym samym kanale wykorzystywały wizerunki chociażby Tomasza Kota, Kuby Wojewódzkiego, Joanny Krupy oraz Filipa Chajzera.

Rafał Brzoska od wielu miesięcy walczy o pociągnięcie międzynarodowych korporacji do odpowiedzialności za publikowanie oszustw w ich własnych portalach. Biznesmen od lat toczy otwarty konflikt z firmą Meta i publicznie piętnował dyrektorów odpowiedzialnych za działalność tego giganta w Polsce.

Obecnie uwaga polskiego inwestora skupiła się bezpośrednio na platformie YouTube. Sytuacja z udziałem Marty Nawrockiej udowadnia kradzież tożsamości nie tylko gwiazd show-biznesu, ale również najważniejszych polityków i ich najbliższych rodzin.

Odbiorcy powinni zachować szczególną ostrożność wobec krzykliwych tytułów o rzekomych chorobach lub wypadkach znanych ludzi. Czujność jest absolutnie konieczna w sytuacji, gdy podobnych rewelacji nie potwierdzają uznane i rzetelne serwisy informacyjne.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Nawrocka zadała szyku w USA. Wszyscy patrzyli tylko na nią

14

Kosinika-Kamysz: Nowy mundur Ryś