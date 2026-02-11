Rada Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim. Na stole trudne pytania do marszałka

Trzy główne tematy rozmów

Harmonogram spotkania przewiduje dyskusję nad kluczowymi zagadnieniami dla państwa. Politycy omówią szczegóły rządowej pożyczki przeznaczonej na realizację Programu SAFE oraz kwestię ewentualnego przystąpienia Polski do Rady Pokoju, której inicjatorem jest amerykański przywódca Donald Trump. Największe emocje budzi jednak trzeci punkt obrad, dotyczący wyjaśnienia okoliczności relacji towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu. Kancelaria Prezydenta chce prześwietlić znajomość Włodzimierza Czarzastego z obywatelką Rosji, o której głośno było po ostatnich doniesieniach prasowych.

Kluczowy organ doradczy głowy państwa

Rada Bezpieczeństwa Narodowego pełni funkcję opiniodawczą w zakresie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego kraju. W jej skład wchodzą najważniejsze osoby w państwie, w tym marszałkowie obu izb parlamentu, prezes Rady Ministrów oraz szefowie resortów spraw zagranicznych, obrony i spraw wewnętrznych. Przy stole zasiadają również liderzy ugrupowań parlamentarnych, minister koordynator służb specjalnych oraz szefowie prezydenckich kancelarii. Zgodnie z przepisami to prezydent zwołuje posiedzenia i decyduje o tematyce prowadzonych rozmów.

Lista obecności w Pałacu

Prawo i Sprawiedliwość wydelegowało na dzisiejsze obrady Andrzeja Śliwkę, natomiast ludowców reprezentować będzie silna grupa z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele. W spotkaniu wezmą udział także politycy Polski 2050, w tym Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, oraz delegacja Lewicy pod przewodnictwem Anny Marii Żukowskiej. Swoją obecność potwierdzili również przedstawiciele Konfederacji i koła Razem. Do Pałacu Prezydenckiego udają się między innymi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, poseł Bartłomiej Pejo, Włodzimierz Skalik oraz Adrian Zandberg.