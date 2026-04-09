Ślubowanie sędziów TK w Sejmie i możliwa interwencja policji. Wiceszef MSWiA tłumaczy

Wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie

W czwartek o godzinie 12.30 w budynku Sejmu przysięgę złożą nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani w marcu bieżącego roku. W tym gronie znaleźli się Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. Prawnicy wysłali wcześniej identyczne pisma do Pałacu Prezydenckiego z prośbą o wyznaczenie daty uroczystości, jednak ich wnioski pozostały bez odzewu.

Z najnowszych ustaleń Radia Eska wynika jednak, że w procedurze weźmie udział łącznie sześciu sędziów, o czym powiadomił reporter tej stacji.

Wiadomo niewiele, bo sędziowie nie chcą są się wypowiadać na ten temat, a kancelaria sejmu mówi jedynie, że Sejm udziela tylko przestrzeni, by wydarzenie mogło się odbyć w sali kolumnowej. Najważniejsza informacja to ta, że ślubowanie ślubowanie złożą wszyscy sędziowie wybrani w marcu, a więc szóstka, włącznie z sędzią Magdaleną Bentkowską i sędzią Dariuszem Szostkiem, którzy złożyli już przysięgę przed Karolem Nawrockim. Ma to być gest solidarności z pozostałymi sędziami. Dziś nie ma posiedzenia Sejmu, więc jeszcze przy Wiejskiej polityków jest niewielu, a atmosfera przypomina raczej oczekiwanie na wydarzenie o niepewnym przebiegu - podał reporter radia ESKA.

Czwartkowe procedury obejmują również formalne, notarialne poświadczenie złożonych przysiąg. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tuż po sejmowej uroczystości prawnicy skierują się bezpośrednio do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Goszczący na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji musiał zmierzyć się z pytaniem o ewentualną asystę policji podczas tego przemarszu. Słowa Tomasza Szymańskiego w tej kwestii mogą stanowić dla wielu duże zaskoczenie.

Szymański wyjaśnił, że funkcjonariuszom zależy przede wszystkim na właściwym zabezpieczeniu całego zdarzenia, co jest kluczowe w kontekście granic policyjnej jurysdykcji na terenie TK. Dziennikarz dopytywał wiceministra o możliwe zablokowanie wejścia do budynku oraz o to, czy strażnicy Trybunału mają obowiązek wpuścić mundurowych. Przedstawiciel MSWiA uciął temat, odmawiając jakichkolwiek spekulacji na temat przyszłych zdarzeń na miejscu.

Na pewno są plany wobec tego, ale plany mają to do siebie, że też ich się nie zdradza. Działania operacyjne policji, nawet w przypadku umożliwienia wejścia legalnie wybranym sędziom Trybunału Konstytucyjnego, również są. To jest prawo i wiedza operacyjna, tak zwana kuchnia pracy służb – wyznał.

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, w czwartkowym wydarzeniu weźmie udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz dawni prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Z powodu nagłych spraw osobistych na sali zabraknie jedynie byłego szefa TK, Andrzeja Rzeplińskiego. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki wydał rano oficjalny komunikat, w którym zaznaczył stanowczo, że wyłącznie głowa państwa ma prawo skutecznie odebrać przysięgę od nowo wybranego sędziego. Bogucki odniósł się również do zaproszeń wysłanych prezydentowi, oceniając takie próby wprowadzenia sędziów na urząd jako pozbawione jakichkolwiek racjonalnych podstaw prawnych.