Czarnek uderza w rząd Tuska. Nie reagują na jego propozycję obniżki cen paliw

- Zbrojny konflikt na Bliskim Wschodzie bezpośrednio uderza w portfele polskich kierowców.

- Przemysław Czarnek przedstawił konkretny projekt ratunkowy dla zmotoryzowanych obywateli.

- We wtorek rano polityk PiS bezpardonowo skrytykował obecną władzę za brak reakcji na kryzys.

Drastyczne podwyżki na stacjach. Konflikt na Bliskim Wschodzie winduje ceny

Początek 2026 roku wywołał potężne zawirowania na światowych rynkach naftowych. Atak wojsk USA i Izraela na terytorium Iranu drastycznie wywindował giełdowe notowania tego surowca. Zbrojna eskalacja błyskawicznie odbiła się na portfelach zmotoryzowanych na całym globie, mocno uderzając również w polskich obywateli. Jak ustalili dziennikarze portalu Business Insider, od schyłku lutego opłaty za tankowanie wzrosły o ponad złotówkę na litrze. Stawki za olej napędowy dobijają już do niebezpiecznej granicy 8 złotych, podczas gdy litr popularnej benzyny Pb95 stale kosztuje ponad 7 złotych. Tak gwałtowne skoki cenowe demolują domowe budżety i stają się potężnym ciosem dla całej gospodarki państwa. Wyższe opłaty za transport automatycznie windują bowiem ostateczne koszty codziennych zakupów oraz podstawowych usług.

Przemysław Czarnek chce obniżki VAT i akcyzy na paliwo

W poniedziałek reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Przemysław Czarnek zaprezentował nową ustawę, która ma skutecznie wyhamować galopującą drożyznę przy dystrybutorach. Projekt wsparty podpisami polityków jego partii opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest obcięcie stawki podatku VAT na paliwa z 23 do 8 procent, a kolejnym zredukowanie akcyzy o blisko dziesięć procent. Sam Przemysław Czarnek tak tłumaczył powody parlamentarnej interwencji:

„To jest dramat tysięcy, milionów polskich rodzin. [...] Chcemy pomóc państwu Tuska, które łupi obywateli”

Przemysław Czarnek kontynuuje presję na obóz rządzący. We wtorkowy poranek zamieścił w sieci komunikat, wytykając nowej władzy całkowitą opieszałość. Poseł opozycji bezkompromisowo skrytykował bierność polityków w obliczu narastającego kryzysu paliwowego. - Mijają 24 godziny od momentu, jak zaproponowałem projekt ustawy obniżający ceny paliw. Co robi rząd Tuska? Jak zwykle nic. Z rządowych limuzyn być może nie widać, że diesel już za chwilę będzie kosztował 8 zł za litr, a 95 Pb 7 zł za litr - napisał.