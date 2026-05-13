Wielki szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki w Warszawie

Polska stolica ugości jedno z kluczowych posiedzeń krajów tworzących wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas briefingu prasowego, zorganizowanego zaraz po zakończeniu rozmów Bukareszteńskiej Dziewiątki, Karol Nawrocki przekazał, że przyszłoroczny zjazd B9 zagości na polskiej ziemi.

Głowa państwa podkreśliła, iż to postanowienie zapadło przy absolutnej zgodzie wszystkich państw zaangażowanych w ten format. W obradach uczestniczyli nie tylko oficjele z państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale również sprzymierzeńcy ze Stanów Zjednoczonych i krajów nordyckich.

– Z radością oświadczam, że jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu, uznaliśmy, że kolejny szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki odbędzie się w Warszawie. Już dzisiaj wszystkich zapraszam – powiedział Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO oraz prezydentem Rumunii.

Szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki stanowi jedno z najbardziej istotnych forów kooperacji państw zlokalizowanych na wschodnich rubieżach paktu. Wspomniany format zrzesza narody mocno zdeterminowane w walce o regionalne bezpieczeństwo oraz rozbudowę wojskowego współdziałania w dobie rosyjskiej inwazji i chwiejnej sytuacji geopolitycznej na Starym Kontynencie.

Przeniesienie przyszłorocznych obrad do stolicy Polski ma uwydatnić rosnące znaczenie Warszawy w debatach o architekturze europejskiego bezpieczeństwa oraz natowskiej polityce. Zdaniem zgromadzonych delegatów, wschodni kraniec Sojuszu ostatecznie zerwał z łatką marginalnego terytorium NATO, ewoluując w newralgiczny filar systemu obronnego całej Europy.

– W sprawach bezpieczeństwa potrafimy mówić jednym głosem dla bezpieczeństwa naszych narodów i całej Europy. Wschodnia flanka NATO nie jest dziś wyłącznie peryferium sojuszu — jest dziś jego strategicznym centrum odpowiedzialności – zaznaczył prezydent Polski.

Karol Nawrocki ostrzega przed działaniami Rosji

W trakcie swojego przemówienia Karol Nawrocki nawiązał także do realnych niebezpieczeństw generowanych przez aktywność Federacji Rosyjskiej. Wyraźnie zaakcentował ogromną wagę podtrzymywania żelaznych więzi transatlantyckich oraz zacieśniania europejskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

– Rozbijanie relacji transatlantyckich, rozbijanie relacji państw europejskich ze Stanami Zjednoczonymi jest w interesie Federacji Rosyjskiej. Wszyscy powinniśmy mieć tego głęboką świadomość – mówił.

Do wyboru polskiej stolicy na gospodarza przyszłorocznego zjazdu odniósł się również Marcin Przydacz, pełniący funkcję szefa Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. Urzędnik zaznaczył, że polska propozycja spotkała się z aprobatą nie tylko członków B9, ale też pozostałych uczestników trwających negocjacji.

W gronie państw wspierających organizację zjazdu w nadwiślańskim kraju znalazły się między innymi Czechy, Rumunia, Litwa, Słowacja, Estonia, Łotwa, Bułgaria i Węgry, a ponadto Szwecja, Finlandia, Islandia, Norwegia, Dania oraz Stany Zjednoczone.

Wspólna deklaracja krajów wschodniej flanki NATO

W ramach obrad przegłosowano również ujednolicony dokument poświęcony regionalnemu bezpieczeństwu i rosyjskiej ekspansji. Liderzy Bukareszteńskiej Dziewiątki oraz przedstawiciele państw nordyckich wskazali, że hybrydowe akcje Rosji oraz naruszanie przestrzeni powietrznej wymuszają natychmiastowe wzmocnienie wschodnich granic Sojuszu.

W przyjętej rezolucji stanowczo potępiono wszelkie cyberataki, akty sabotażu oraz inne działania o charakterze destabilizacyjnym, które są wymierzone bezpośrednio w państwa partnerskie i sojusznicze.

Sygnatariusze tego porozumienia jednoznacznie stwierdzili, że to właśnie Federacja Rosyjska stanowi najpoważniejsze i najbardziej bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państw zrzeszonych pod sztandarem NATO w długofalowej perspektywie.