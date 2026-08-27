Rutkowski wyleciał na poszukiwania Romanowskiego. Oferuje wielką nagrodę

Znany detektyw Krzysztof Rutkowski udał się do Kiszyniowa w celu odnalezienia Marcina Romanowskiego, podejrzewając, że polityk przebywa w Naddniestrzu, bądź w krajach ościennych.

Detektyw w ramach śledztwa dziennikarskiego deklaruje przekazanie wyników swoich działań odpowiednim służbom, a za pomoc w zlokalizowaniu ściganego proponuje nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów .

. Biuro detektywistyczne Rutkowskiego ma bogate doświadczenie w poszukiwaniu i ujęciu osób poszukiwanych na terenie Europy.

Rutkowski ściga byłego wiceministra

Już wcześniej pojawiały się doniesienia, że popularny śledczy planuje zaangażować się w poszukiwania polityka, z którym polskie służby nie mogą nawiązać kontaktu. "Super Express" spotkał Krzysztofa Rutkowskiego w środę na lotnisku Chopina w Warszawie. W rozmowie z dziennikarzem przekazał, że wybiera się do Mołdawii, skąd z pomocą współpracowników wyruszy samochodem do Naddniestrza, by podjąć trop ściganego.

Istnieje podejrzenie, że Marcin Romanowski, poszukiwany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, ukrywa się w regionie kontrolowanym przez Rosjan. Rutkowski w rozmowie z mediami zaznaczył, że jego zespół zamierza zweryfikować prawdziwość pojawiających się sygnałów o miejscu pobytu byłego urzędnika. Detektyw nie wyklucza jednak, że list nadany przez Romanowskiego z Naddniestrza do polskiego sądu miał na celu zmylenie organów ścigania. Zwrócił także uwagę na możliwe powiązania polityka z innymi państwami, wskazując na kontakty byłego premiera Węgier ze Słowacją jako potencjalny trop. Śledczy zapewnił, że wszystkie działania będą prowadzone legalnie, w ramach śledztwa dziennikarskiego, jako że posiada on akredytację portalu Patriot24.net. Zapowiedział również, że zdobyte materiały zostaną udostępnione służbom państwowym.

Rutkowski oferuje 10 tys. dolarów nagrody

Detektyw postanowił zmotywować osoby mogące posiadać wiedzę na temat miejsca przebywania poszukiwanego polityka, wyznaczając nagrodę finansową. Rutkowski zaoferował 10 tysięcy dolarów za dokładne wskazanie miejsca ukrywania się Romanowskiego. Zagwarantował przy tym pełną anonimowość osobie, która zdecyduje się na współpracę.

Każdy, kto dysponuje informacjami mogącymi pomóc w odnalezieniu polityka Prawa i Sprawiedliwości, jest proszony o kontakt z Biurem Rutkowski pod numerem alarmowym: +48 600 007 007.

Warto przypomnieć, że Biuro Rutkowski ma na swoim koncie liczne sukcesy w chwytaniu osób poszukiwanych, takie jak ujęcie na terenie Budapesztu „Jędrzeja”, powiązanego z „Ośmiornicą Łódzką”. Agencja detektywistyczna brała także udział w zatrzymaniu zabójcy oświęcimskiej notariuszki w czeskim Cieszynie oraz w zlokalizowaniu w Wielkiej Brytanii Piotra K., krakowskiego pseudokibica, któremu zarzucono morderstwo.

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