Rak zmienił życie Moniki Olejnik. Dziennikarka apeluje do wszystkich

Monika Olejnik walczyła z nowotworem piersi

Od lat Monika Olejnik kojarzy się z bezkompromisowym stylem, dociekliwością i energią. Dziennikarka, która na co dzień zadaje politykom ostre pytania, w maju 2024 roku pokazała fanom zupełnie inną, bardzo osobistą stronę. Opublikowała wtedy zdjęcie ze szpitala i ujawniła, że przeszła operację z powodu raka piersi.

Tamten wpis poruszył wiele osób, bo dotyczył choroby, której boi się niemal każdy. Olejnik, zwykle widziana w roli silnej prowadzącej polityczne rozmowy, opowiedziała o doświadczeniu pacjentki onkologicznej. Od tamtej pory regularnie wraca do tematu profilaktyki i przypomina, że szybka reakcja może uratować życie.

Gwiazda TVN24 angażuje się w pomoc dzieciom

Temat chorób onkologicznych ma dziś dla Moniki Olejnik szczególne znaczenie. Dziennikarka włączyła się ostatnio w charytatywną inicjatywę zorganizowaną przez twórcę internetowego Łatwoganga. Celem akcji było wsparcie dzieci chorujących onkologicznie.

Dla Olejnik nie był to zwykły udział w internetowym wydarzeniu. Sama przyznała, że po własnych doświadczeniach z chorobą nowotworową ten temat jest jej szczególnie bliski.

— Mam swoje porachunki z rakiem, dlatego odwiedziłam mieszkanie wspaniałego twórcy internetowego Łatwoganga po to, żeby pomóc Mai i innym dzieciom, które chorują i dzielnie walczą, ale też po to, żeby przypomnieć mój apel, który powtarzam od lat: „badajcie się, proszę! To może uratować życie” — napisała Monika Olejnik.

Dziennikarka podkreśliła, że najważniejsze w całej akcji jest realne wsparcie dla dzieci, które przechodzą przez leczenie.

— Najważniejsze jest to, że dzieci chore onkologicznie otrzymają pomoc, o której marzą! I to jest zwycięstwo wszystkich ponad podziałami — dodała.

Monika Olejnik przypomina o wytrwałości po diagnozie

Na Instagramie Monika Olejnik ponownie opublikowała osobisty wpis. Zaznaczyła, że nie chce dokładnie liczyć trudnych dni od operacji, ale chce wykorzystać własne doświadczenie, by przypomnieć innym o badaniach.

— Minęły ponad 2 lata od mojej operacji, ale nie chcę odliczać dokładnie tych koszmarnych dni. Piszę po to, żeby przypomnieć WSZYSTKIM, bardzo was proszę, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach — zaapelowała.

To jeden z najmocniejszych fragmentów jej wpisu. Olejnik zwraca uwagę nie tylko na samo wykonanie badań, lecz także na to, co dzieje się później. Diagnoza, dalsze konsultacje i leczenie mogą budzić ogromny lęk, ale dziennikarka przypomina, że nie wolno zatrzymać się po pierwszym kroku.

W najnowszym wpisie nawiązała też do akcji pomocowej dla dzieci chorych onkologicznie.

— Wspaniała akcja wstrząsnęła nami, pokazując, jak wiele dzieci walczy z rakiem! Artyści otworzyli nam oczy na dramat chorych dzieci, które potrzebują naszego wsparcia — napisała.

Dziennikarka stawia na ruch

W swoim wpisie Monika Olejnik podkreśliła, że profilaktyka jest niezwykle ważna, ale sama diagnostyka nie wyczerpuje tematu dbania o zdrowie. Dziennikarka zwróciła uwagę na codzienne nawyki, aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

Sama od wielu lat trenuje i nie ukrywa, że sport bardzo pomógł jej w najtrudniejszym momencie.

— Nie chcę Wam też ściemniać, że same badania wystarczą. Bądźcie, proszę, aktywni sportowo, żyjcie z fantazją — ale zdrowo. Moja pasja sportowa, systematyczne treningi od ponad 20-u lat, bardzo mi pomogły. Miałam tak potrzebną mi siłę! — podkreśliła.

To ważny fragment jej apelu, bo pokazuje, że Olejnik nie mówi wyłącznie o badaniach, ale o szerszym podejściu do zdrowia. Nie chodzi o straszenie chorobą, lecz o codzienną uważność na ciało, kondycję i sygnały, których nie warto lekceważyć.

Olejnik jasno o poradach medycznych w sieci

Bardzo mocno wybrzmiał też fragment dotyczący porad medycznych. Monika Olejnik zaznaczyła, że nie chce występować w roli ekspertki od leczenia. Podkreśliła, że w sprawach zdrowia trzeba ufać lekarzom i naukowcom, a osoby publiczne nie powinny zastępować specjalistów.

— Po raz kolejny chciałam Was uspokoić — nie zamierzam pisać książki na tematy medyczne! Od tego są naukowcy i lekarze. Szanuję ich wiedzę i uważam, że osoby publiczne bez dyplomu uczelni medycznej — nie powinny zastępować lekarzy! — napisała.

Ten fragment jest szczególnie aktualny w czasach, gdy w internecie nie brakuje pseudomedycznych porad i samozwańczych ekspertów od zdrowia. Olejnik zachęca do badań i aktywności, ale jednocześnie bardzo wyraźnie oddaje decyzje medyczne w ręce specjalistów.

Apel Moniki Olejnik do fanów

Na końcu wpisu dziennikarka raz jeszcze zwróciła się do swoich obserwatorów. Jej apel jest prosty: żyć odważnie, korzystać z życia, być blisko sportu i kultury, ale nie odkładać badań na później.

— Na koniec powtórzę po raz kolejny i powtarzać nie przestanę — bardzo Was proszę: cieszcie się życiem, bądźcie szaleni, ciekawi życia, blisko kultury i sportu, ale… badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach! — zaapelowała Monika Olejnik.

To zdanie najlepiej zamyka cały wpis dziennikarki. Olejnik nie próbuje nikogo leczyć przez internet i nie daje medycznych recept. Dzieli się własnym doświadczeniem po to, by przypomnieć, że profilaktyka, szybka reakcja i zaufanie lekarzom mogą mieć ogromne znaczenie.

