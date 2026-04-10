Joanna Racewicz przy grobie męża. Zaskakujący gest Barbary Nowackiej na Powązkach

W piątek 10 kwietnia 2026 roku, w dniu 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej, Joanna Racewicz pojawiła się na stołecznym Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Pamięć ofiar tragicznego lotu uczcili tam również przedstawiciele obozu rządzącego. W uroczystościach wzięli udział m.in. członkowie gabinetu Donalda Tuska, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, były marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Na miejscu nie zabrakło także licznej grupy posłów i senatorów.

Spotkanie Joanny Racewicz i Barbary Nowackiej przy grobie na Powązkach

Kiedy dziennikarka w skupieniu stała przy mogile swojego zmarłego męża, Pawła Janeczka, który zginął pod Smoleńskiem, a pracował jako BOR-owiec, doszło do niezwykle wymownej sytuacji. Podeszła do niej minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, która w katastrofie pod Smoleńskiem z 2010 roku straciła matkę, Izabelę Jarugę-Nowacką. Szefowa resortu edukacji czule uścisnęła dłoń pogrążonej w zadumie wdowy. Ten przepełniony empatią gest doskonale oddawał ból obu kobiet, które doskonale wiedzą, z czym wiąże się nagła utrata najbliższych. Zdarzenie to zostało dokładnie uwiecznione na fotografiach.

Paweł Janeczek zginął w katastrofie smoleńskiej. Kim był mąż Joanny Racewicz?

Paweł Janeczek był porucznikiem Biura Ochrony Rządu, gdzie pełnił funkcję dowódcy zmiany oraz osobistego szefa ochrony prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W swojej karierze dbał o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie i gości z zagranicy, w tym Jana Pawła II podczas jego wizyty w Polsce, Ryszarda Kuklińskiego, a także Aleksandra Kwaśniewskiego, Leszka Millera i Marka Belki. Z Joanną Racewicz poznał się na pokładzie maszyny rządowej, a we wrześniu 2004 roku wzięli ślub. Zginął w wieku zaledwie 37 lat, zostawiając żonę i dwuletniego wówczas syna. Bronisław Komorowski przyznał mu pośmiertnie Gwiazdę Iraku.

Zmarły funkcjonariusz spoczął w kwaterze smoleńskiej na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jego nagrobek wykonano z czarnego kamienia ozdobionego białym krzyżem, co wpisuje się w minimalistyczną stylistykę pozostałych miejsc spoczynku w tej części cmentarza. Uwagę zwraca jednak jeden unikalny detal. Na płycie pomnika umieszczono odbicia dwóch dłoni – należących do jego żony oraz małego syna.