Jan Frycz doceniony przez Kwaśniewskiego. Otrzymał od niego wyjątkowe odznaczenie

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-17 18:32

Wiadomość o śmierci Jana Frycza wywołała wielki smutek wśród publiczności. 72-letni aktor do ostatnich dni pozostawał aktywny w zawodzie, a wkrótce miał rozpocząć pracę na planie produkcji „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później”. Przez dekady zachwycał kolejne pokolenia widzów, co zaowocowało licznymi wyróżnieniami branżowymi. Na swoim koncie miał również prestiżowe odznaczenie państwowe, wręczone mu przez byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Płonący znicz na czarnym tle. Na miniaturze obok portret Jana Frycza. O śmierci aktora przeczytasz na Eska.
Autor: Pexels/AKPA/ Pexels.com

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata

Jan Frycz od wielu lat plasował się w czołówce najważniejszych polskich artystów scenicznych. Widzowie w całym kraju doskonale pamiętają jego wybitne kreacje w teatrze, kinie i telewizji. Miał niezwykły talent do grania zarówno uwodzicieli, jak i mrocznych postaci, przy czym zawsze potrafił autentycznie oddać emocje i prawdziwość odgrywanego bohatera.

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Nagrody i wyróżnienia Jana Frycza

Artysta cieszył się ogromną sympatią widzów, co przekładało się również na liczne nagrody branżowe. Wśród najważniejszych laurów warto wymienić statuetkę zdobytą podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2003 roku, gdzie został uznany za najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w filmie „Pornografia” w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Ponadto, jego talent doceniono trzema Polskimi Nagrodami Filmowymi Orły, które otrzymał za wybitne kreacje w produkcjach takich jak „Pornografia”, „Pręgi” oraz „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”.

To jednak nie wszystkie zaszczyty, jakie spotkały wybitnego aktora. W 2005 roku, decyzją ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Jan Frycz został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu jego wybitnych zasług dla polskiej sztuki aktorskiej.

Jego wkład w polską kulturę doceniono także prestiżowymi medalami. W 2005 roku artysta otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Dziesięć lat później, w 2015 roku, uhonorowano go Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, który odebrał osobiście od ówczesnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesor Małgorzaty Omilanowskiej.

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Według informacji przekazanych przez redakcję dziennika „Super Express”, planowane jest złożenie formalnego wniosku o nadanie ceremonii pogrzebowej Jana Frycza rangi państwowej. Związek Artystów Scen Polskich (ZASP) oficjalnie poinformował o swoich staraniach w celu zorganizowania pożegnania o takim właśnie charakterze.

Politycy i dziennikarze na pogrzebie Andrzeja Morozowskiego
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Komu przysługuje pogrzeb o charakterze państwowym?

Organizacja ceremonii pogrzebowej o randze państwowej wymaga zgody najbliższej rodziny osoby zmarłej. Ten wyjątkowy rodzaj pochówku jest zarezerwowany dla najważniejszych postaci w państwie, w tym pełniących obowiązki oraz byłych prezydentów, marszałków obu izb parlamentu czy premierów. Ponadto, honor ten może spotkać wybitnych przedstawicieli świata nauki, sztuki i sportu, którzy swoimi osiągnięciami wnieśli znaczący wkład w rozwój Polski.

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Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata i pracował do ostatnich chwil

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