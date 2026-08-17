Jan Frycz doceniony przez Kwaśniewskiego. Otrzymał od niego wyjątkowe odznaczenie

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata

Jan Frycz od wielu lat plasował się w czołówce najważniejszych polskich artystów scenicznych. Widzowie w całym kraju doskonale pamiętają jego wybitne kreacje w teatrze, kinie i telewizji. Miał niezwykły talent do grania zarówno uwodzicieli, jak i mrocznych postaci, przy czym zawsze potrafił autentycznie oddać emocje i prawdziwość odgrywanego bohatera.

Nagrody i wyróżnienia Jana Frycza

Artysta cieszył się ogromną sympatią widzów, co przekładało się również na liczne nagrody branżowe. Wśród najważniejszych laurów warto wymienić statuetkę zdobytą podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2003 roku, gdzie został uznany za najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w filmie „Pornografia” w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Ponadto, jego talent doceniono trzema Polskimi Nagrodami Filmowymi Orły, które otrzymał za wybitne kreacje w produkcjach takich jak „Pornografia”, „Pręgi” oraz „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”.

To jednak nie wszystkie zaszczyty, jakie spotkały wybitnego aktora. W 2005 roku, decyzją ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Jan Frycz został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu jego wybitnych zasług dla polskiej sztuki aktorskiej.

Jego wkład w polską kulturę doceniono także prestiżowymi medalami. W 2005 roku artysta otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Dziesięć lat później, w 2015 roku, uhonorowano go Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, który odebrał osobiście od ówczesnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesor Małgorzaty Omilanowskiej.

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Według informacji przekazanych przez redakcję dziennika „Super Express”, planowane jest złożenie formalnego wniosku o nadanie ceremonii pogrzebowej Jana Frycza rangi państwowej. Związek Artystów Scen Polskich (ZASP) oficjalnie poinformował o swoich staraniach w celu zorganizowania pożegnania o takim właśnie charakterze.

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Komu przysługuje pogrzeb o charakterze państwowym?

Organizacja ceremonii pogrzebowej o randze państwowej wymaga zgody najbliższej rodziny osoby zmarłej. Ten wyjątkowy rodzaj pochówku jest zarezerwowany dla najważniejszych postaci w państwie, w tym pełniących obowiązki oraz byłych prezydentów, marszałków obu izb parlamentu czy premierów. Ponadto, honor ten może spotkać wybitnych przedstawicieli świata nauki, sztuki i sportu, którzy swoimi osiągnięciami wnieśli znaczący wkład w rozwój Polski.

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