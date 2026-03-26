Grzegorz Braun na PGE Narodowym. Europoseł pozuje ze Stanisławem Tymińskim

Obecny europoseł postanowił obejrzeć piłkarskie zmagania reprezentacji Polski z Albanią prosto z trybun stołecznego obiektu. Polityk pochwalił się w mediach społecznościowych wspólną fotografią, na której towarzyszą mu znany przed laty kandydat na urząd prezydenta oraz biznesmen działający w Ameryce Południowej Stanisław Tymiński, a także redaktor Andrzej Kumor. Taka wspólna obecność obu panów na stadionie nie jest wielkim zaskoczeniem, ponieważ Tymiński niedawno gościł w programie Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero, gdzie otwarcie zadeklarował chęć startu w wyborach z ramienia Konfederacji Korony Polskiej.

– Wraz z panem Stanisławem Tymińskim & red. Andrzejem Kumorem na Stadionie Narodowym, w oczekiwaniu na rozpoczęcie meczu Polska — Albania, poza kadrem silna reprezentacja" — napisał europoseł.

Na rozpoczęcie meczu zdążył Janusz Waluś👇 pic.twitter.com/vGnw8JQQW0— Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) March 26, 2026

Niedługo później na profilu prawicowego działacza pojawił się kolejny wpis z szokującym gościem. Tym razem Grzegorz Braun zapozował do zdjęcia z Januszem Walusiem, czyli mężczyzną skazanym za głośne zabójstwo polityczne w Republice Południowej Afryki, który był powiązany z tamtejszymi organizacjami o charakterze rasistowskim.

Warto przypomnieć, kim dokładnie jest wspomniany polski imigrant zarobkowy, który otwarcie wspierał system apartheidu. Zyskał on niechlubne miano najbardziej znanego polskiego zamachowca po tym, jak w kwietniu 1993 roku śmiertelnie postrzelił działacza Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej oraz bojownika Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) Chrisa Haniego. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, ten brutalny akt terroru miał miejsce w trakcie historycznych negocjacji pokojowych prowadzonych przez Nelsona Mandelę i ówczesnego prezydenta Willema de Klerka, co doprowadziło do wybuchu krwawych zamieszek na tle rasowym. Początkowo wymiar sprawiedliwości RPA skazał Polaka na najwyższy wymiar kary, jednak w 2000 roku wyrok ten zmieniono na dożywotnie pozbawienie wolności, a ostatecznie dwa lata temu tamtejszy Trybunał Konstytucyjny zadecydował o jego przedterminowym wypuszczeniu na wolność.