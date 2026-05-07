Rewolucja w dostawach: Pyszne.pl pokazuje pierwszą w Polsce w pełni autonomiczną dostawę z użyciem robota-kuriera

Dynamiczny rozwój e-commerce i quick commerce stawia przed miastami ogromne wyzwania. Według danych World Economic Forum, zapotrzebowanie na dostawy ostatniej mili wzrośnie na świecie aż o 78% do 2030 roku. Oznacza to większy ruch, hałas i emisje. Odpowiedzią na te problemy jest automatyzacja – ciche, bezemisyjne i inteligentne systemy, które mogą zrewolucjonizować logistykę, działając np. w nocy.

„Nasza misja to dostarczanie codziennej wygody. Dziś ten pęd ku natychmiastowości generuje wyzwania dla miast. Jako lider rynku czujemy się zobowiązani do odpowiedzialnego kształtowania tej rewolucji” – mówi Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl. „Dzisiejszy pokaz to dowód, że mamy wizję i technologię, by logistyka przyszłości była nie tylko szybka, ale także cicha, zielona i inteligentna. Chcę przy tym z całą mocą podkreślić: roboty nie zastąpią kurierów, ale ich wesprą. Rola kuriera ewoluuje w kierunku operatora floty, który nadzoruje pracę maszyn i realizuje zadania wymagające ludzkiej empatii. Technologia ma odciążyć ludzi, a nie ich eliminować” – dodaje Krupicz.

Ten przełomowy pokaz miał miejsce podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i był kulminacją konsekwentnej strategii innowacji Pyszne.pl. Firma już wiosną 2023 roku testowała w Warszawie półautonomiczne roboty kołowe, a latem 2024 roku realizowała dostawy dronami. Każdy z tych projektów przybliżał firmę do wdrożenia zautomatyzowanych rozwiązań na szeroką skalę. Rozwój jest możliwy m.in. dzięki wsparciu nowego właściciela, firmy Prosus – globalnego giganta technologicznego, który intensywnie inwestuje w rozwój sztucznej inteligencji.

Pokaz udowodnił siłę polskiego ekosystemu technologicznego. Został zrealizowany we współpracy z lokalnymi innowatorami: firmą Blees, która dostarczyła autonomiczny pojazd elektryczny, oraz Delta Robots, dystrybutorem humanoidalnego robota Unitree G1.

„Nasz autonomiczny bus to platforma stworzona dla miast przyszłości. Dzięki cichej pracy idealnie wpisuje się w wizję zrównoważonej logistyki. Współpraca z Pyszne.pl pokazuje, że polska technologia jest gotowa, by stać się częścią tej rewolucji” – komentuje Tomasz Pacan, Prezes Zarządu firmy Blees.

„Humanoidalny robot Unitree G1 to coś więcej niż maszyna dostawcza. Jego zdolność do interakcji sprawia, że jest doskonałym ambasadorem technologii, która automatyzuje powtarzalne zadania i wyznacza nowe standardy wygody” – dodaje Kamil Gawron, CEO Delta Robots.

Ta prezentacja to dla Pyszne.pl nie tylko pokaz możliwości, ale przede wszystkim zaproszenie do dialogu o przyszłości miast. W perspektywie 10-15 lat scenariusz, który dziś wydaje się futurystyczny, ma szansę stać się codziennością, w której wygoda konsumenta idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem urbanistycznym.

