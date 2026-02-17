SZOK! 29-letni Polak oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Grozi mu dożywocie

Młody mężczyzna odpowie za współpracę z rosyjskim wywiadem.

Podejrzany przebywa w areszcie tymczasowym.

Jacek Dobrzyński ujawnił skalę procederu.

Szpiegowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Jacek Dobrzyński, pełniący funkcję rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych, oficjalnie potwierdził skierowanie aktu oskarżenia przeciwko obywatelowi Polski. Sprawa dotyczy 29-letniego Wiktora Ź., któremu śledczy zarzucają nie tylko gotowość do współpracy, ale i realne działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom Rzeczypospolitej. Dokumentacja procesowa została już przekazana do bydgoskiego sądu, który zajmie się osądzeniem tego przypadku. Według ustaleń śledczych, oskarżony wykorzystywał internetowe komunikatory do transferu danych o infrastrukturze krytycznej dla obronności kraju.

Jakie obiekty były celem rosyjskiego wywiadu?

Komunikaty Prokuratury Krajowej rzucają światło na konkretne cele, które znalazły się w zainteresowaniu oskarżonego. Wiktor Ź. koncentrował swoją uwagę na kluczowych punktach w regionie, zbierając informacje m.in. o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Na jego liście znalazły się również podmioty o znaczeniu militarnym, w tym Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., które odpowiadają za serwisowanie floty powietrznej. Mężczyzna monitorował także działalność Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO..

Proceder ten miał trwać w okresie od 28 lutego 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku. Śledczy ustalili, że Wiktor Ź. operował nie tylko w samej Bydgoszczy, ale podejmował aktywność również poza granicami Polski, co może wskazywać na międzynarodowy charakter jego kontaktów. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przerwali ten ciąg zdarzeń, dokonując zatrzymania mężczyzny 4 czerwca ubiegłego roku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 29-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, w którym podejrzany oczekuje na rozprawę.

Wysoka kara za zdradę państwa

Zarzuty ciążące na Wiktorze Ź. należą do kategorii najcięższych przestępstw przeciwko państwu. Zgodnie z polskim kodeksem karnym, za szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu przewidziane są surowe sankcje. Dolna granica odpowiedzialności to 8 lat więzienia, jednak ze względu na szkodliwość czynu dla suwerenności Polski, sąd może orzec karę dożywotniego pozbawienia wolności. Całe postępowanie przygotowawcze prowadziła bydgoska delegatura ABW pod ścisłym nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.