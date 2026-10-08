Policjantka z Sosnowca pomogła mężczyźnie. Interwencja na urlopie uratowała mu wzrok

Pomoc dzielnicowej w czasie wolnym od służby

Starsza posterunkowa Diana Gabryś-Kajdas, która na co dzień pełni obowiązki dzielnicowej w Komisariacie Policji III w Sosnowcu, nie pozostała obojętna na los drugiego człowieka podczas swojego urlopu. Funkcjonariuszka zauważyła mężczyznę w kryzysie bezdomności, który znajdował się w sytuacji wymagającej interwencji. Policjantka udzieliła mu niezbędnego wsparcia oraz zapewniła transport do ośrodka pomocy medycznej. Na miejscu mężczyzna został niezwłocznie poddany badaniom przez lekarzy specjalistów.

Skuteczna interwencja medyczna i zabieg operacyjny

Szczegółowa diagnostyka przeprowadzona w placówce medycznej potwierdziła, że stan zdrowia mężczyzny wymagał podjęcia pilnego leczenia. Pacjent został skierowany na zabieg operacyjny, który został przeprowadzony przez personel medyczny. Z treści podziękowania skierowanego do sosnowieckiej komendy wynika, że gdyby nie pomoc udzielona przez policjantkę, całe zdarzenie mogło doprowadzić do nieodwracalnej utraty wzroku. Działania funkcjonariuszki miały bezpośredni wpływ na stan zdrowia poszkodowanego.

Oficjalne podziękowania w sosnowieckim komisariacie

W związku z postawą mundurowej 6 października 2026 roku w Komisariacie Policji III w Sosnowcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami fundacji. Podczas wydarzenia st. post. Diana Gabryś-Kajdas otrzymała oficjalne wyrazy uznania za swoje zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy również poza godzinami służby. Przedstawiciele policji wskazują, że takie sytuacje udowadniają, iż codzienna praca funkcjonariuszy to przede wszystkim otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Pisemne podziękowanie jest dowodem na to, że właściwa reakcja może realnie wpłynąć na czyjeś zdrowie i życie.

Źródło: Policja.pl