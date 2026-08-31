Wypadek rowerzysty w Świeradowie-Zdroju. 67-letni mężczyzna zginął na szlaku

Śmiertelny wypadek na szlaku w Świeradowie-Zdroju

W sobotę 29 sierpnia 2026 roku po godzinie 16:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku rowerzysty. Do zdarzenia doszło na jednym ze szlaków w okolicach Świeradowa-Zdroju, gdzie niezwłocznie skierowano funkcjonariuszy. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 67-letni mieszkaniec Poznania zjeżdżał rowerem ze Stogu Izerskiego. W pewnym momencie mężczyzna stracił panowanie nad jednośladem i przewrócił się, nie mając założonego kasku ochronnego.

Reanimacja rowerzysty i działania służb ratunkowych

Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielali ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia. Pomimo przeprowadzonej reanimacji życia 67-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Obecnie policjanci prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnego przebiegu oraz okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że górskie trasy rowerowe są wymagające i charakteryzują się licznymi nierównościami, takimi jak korzenie czy kamienie.

Policja apeluje o używanie kasków ochronnych

Mundurowi przypominają, że kask rowerowy powinien być podstawowym elementem wyposażenia każdego rowerzysty bez względu na jego wiek czy doświadczenie. Choć w przypadku osób dorosłych nie ma ustawowego obowiązku korzystania z kasku, jego założenie może znacząco ograniczyć skutki urazu głowy podczas upadku. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na górskich trasach, gdzie duże nachylenie terenu zwiększa ryzyko utraty panowania nad pojazdem. Przed nami kolejne ciepłe dni, dlatego warto dbać o bezpieczeństwo podczas aktywnego wypoczynku.

Źródło: Policja.pl