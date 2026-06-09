Pirat drogowy w Zielonej Górze. Zebrał 30 punktów i stracił prawo jazdy

Policyjny wideorejestrator nagrał pirata drogowego w Zielonej Górze

Policjanci z zielonogórskiej drogówki każdego dnia patrolują ulice miasta, wykorzystując nowoczesne radiowozy wyposażone w wideorejestratory. Urządzenia te są kluczowym narzędziem w walce z piratami drogowymi, pozwalając na precyzyjne dokumentowanie wykroczeń. Dzięki nim funkcjonariusze mogą skutecznie eliminować z ruchu kierowców, którzy stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Nagrania stanowią niepodważalny dowód w postępowaniach mandatowych, co pozwala skutecznie egzekwować przepisy.

Wyprzedzał na skrzyżowaniu i pasach. Tłumaczył, że się spieszył

We wtorek, 9 czerwca, w centrum Zielonej Góry doszło do wyjątkowo niebezpiecznego zdarzenia. Patrolujący okolicę policjanci zarejestrowali, jak kierowca Audi w rażący sposób złamał przepisy, wyprzedzając inny pojazd bezpośrednio na skrzyżowaniu i przejściach dla pieszych. Ten skrajnie nieodpowiedzialny manewr mógł doprowadzić do tragedii, zwłaszcza w tak ruchliwym miejscu o poranku. Po zatrzymaniu do kontroli drogowej, 33-letni mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie pośpiechem.

Wysoki mandat i 30 punktów karnych. Kierowca stracił prawo jazdy

Pośpiech okazał się bardzo kosztowny dla 33-latka, a konsekwencje jego brawury są niezwykle poważne. Policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktów karnych za serię popełnionych wykroczeń. Jednak to nie koniec problemów, ponieważ kierowca miał już na swoim koncie 15 punktów, co oznacza, że przekroczył dopuszczalny limit i zgromadził ich aż 30. W rezultacie mężczyzna stracił prawo jazdy i aby je odzyskać, będzie musiał ponownie podejść do egzaminu państwowego.

Źródło: Policja.pl