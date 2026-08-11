Sytuacja, w której 15 sierpnia, czyli uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego, przypada w sobotę, ma konkretne skutki prawne. Zgodnie z Kodeksem pracy, a dokładnie artykułem 130 § 2, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wyznaczyć zatrudnionym jeden dodatkowy dzień wolny w innym terminie.

Warto jednak pamiętać, że ten przywilej nie dotyczy absolutnie wszystkich pracujących. Przepisy te obejmują jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jeśli świadczysz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy o dzieło, lub prowadzisz własną działalność i rozliczasz się w ramach kontraktu B2B, zasady te cię nie dotyczą bezpośrednio. W twoim przypadku dostępność wolnego zależy wyłącznie od indywidualnych ustaleń z kontrahentem lub twojej własnej decyzji o przerwie w pracy.

Te urzędy i instytucje będą zamknięte 14 sierpnia (piątek)

Dla urzędników administracji rządowej sprawa jest już przesądzona. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 2 z początku 2026 roku, piątek 14 sierpnia został oficjalnie wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że w tym dniu nie załatwisz spraw w urzędach skarbowych, izbach administracji skarbowej czy urzędach wojewódzkich. Pracownicy tych placówek będą odbierać wolne właśnie w piątek, co stworzy im trzy dni nieprzerwanego odpoczynku.

Podobny scenariusz czeka osoby planujące wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Placówki ZUS w całym kraju będą 14 sierpnia zamknięte, choć dla obywateli pozostaje dostępna ścieżka elektroniczna przez portal eZUS. Nieco inaczej sytuacja może wyglądać w samorządach. Choć większość urzędów miast i gmin również decyduje się na zamknięcie w piątek, niektóre placówki, mogą wyznaczyć inny termin odbioru wolnego, chociażby poniedziałek 17 sierpnia. Przed wyjściem z domu najlepiej sprawdź Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) swojego lokalnego urzędu.

Sektor prywatny. Czy 14 sierpnia to przymusowy urlop?

W firmach prywatnych sytuacja jest bardziej zróżnicowana, ponieważ to pracodawca wskazuje konkretny termin odbioru wolnego za święto w sobotę. Warunkiem jest jedynie to, by dzień wolny został udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wypada święto. Jeśli twoja firma pracuje w systemie miesięcznym, wolne musisz otrzymać do końca sierpnia. W przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych, termin ten może zostać przesunięty nawet na kolejne miesiące, o ile mieszczą się one w harmonogramie.

Dobrą wiadomością dla pracowników jest to, że na dzień wyznaczony przez szefa jako odbiór za święto nie trzeba wypisywać wniosku o urlop wypoczynkowy. To dzień wolny z mocy prawa, który po prostu ci się należy. Choć większość przedsiębiorstw decyduje się na piątek 14 sierpnia, by pracownicy mogli cieszyć się dłuższym weekendem, nie jest to sztywną regułą. Warto z wyprzedzeniem dopytać w swoim dziale kadr, jaki termin został ustalony w twoim miejscu pracy, aby móc spokojnie zaplanować wolny czas.

Podwójne święto 15 sierpnia – jakie sklepy będą otwarte w weekend?

Jeśli planujesz zakupy na nadchodzący weekend, pamiętaj o istotnych różnicach w funkcjonowaniu handlu. Piątek 14 sierpnia jest zwykłym dniem roboczym dla sektora handlowego. Sklepy spożywcze, duże markety, dyskonty oraz galerie handlowe będą czynne w standardowych godzinach. To najlepszy moment, aby uzupełnić zapasy przed nadchodzącym dniem świątecznym, kiedy to większość placówek zostanie całkowicie zamknięta dla klientów.

W sobotę 15 sierpnia sytuacja ulegnie zmianie, ponieważ obowiązuje wtedy ścisły zakaz handlu. Ze względu na kumulację Święta Wojska Polskiego oraz uroczystości religijnej, większość punktów sprzedaży będzie nieczynna. Wyjątek stanowią jedynie placówki, w których za ladą stanie sam właściciel, a także apteki oraz stacje paliw. Warto o tym pamiętać, szczególnie że 15 sierpnia to dla wielu osób także czas obowiązków religijnych związanych z uczestnictwem we mszy świętej oraz udziału w lokalnych uroczystościach patriotycznych.