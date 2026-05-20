Kradzież ciężarówek w Kościanie. Za zuchwałym skokiem stał były pracownik

Kradzież ciężarówek w Kościanie. Zuchwały skok na placu firmy

Do zuchwałej kradzieży doszło 8 maja 2026 roku na terenie jednej z firm w gminie Kościan. To właśnie wtedy sprawcy, po sforsowaniu zabezpieczeń ogrodzenia, wtargnęli na ogrodzony plac. Ich łupem padły trzy ciągniki siodłowe marki MAN, które natychmiast odjechały w nieznanym kierunku. Właściciel firmy oszacował poniesione straty na imponującą kwotę ponad 431 tysięcy złotych i bezzwłocznie zgłosił sprawę na policję.

Były pracownik mózgiem kradzieży? Policja zatrzymała dwóch podejrzanych

Śledztwo w sprawie kradzieży prowadzili policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Skrupulatna praca operacyjna i zebrane dowody pozwoliły szybko wytypować osoby mogące stać za tym przestępstwem. Do zatrzymania doszło 18 maja 2026 roku, kiedy w ręce policji wpadło dwóch mężczyzn, 43-letni mieszkaniec powiatu zielonogórskiego oraz 49-latek z powiatu kościańskiego. Jak się okazało, jeden z zatrzymanych był byłym pracownikiem okradzionej firmy, co mogło znacznie ułatwić mu zaplanowanie skoku.

Odzyskane ciągniki i zarzuty. Złodziejom grozi do 10 lat więzienia

Działania policjantów doprowadziły również do ustalenia miejsca, w którym ukryto skradzione pojazdy. Ciężarówki odnaleziono na terenie powiatu nowosolskiego, skąd po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych wrócą do prawowitego właściciela. Prokurator 19 maja 2026 roku zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl