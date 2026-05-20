Wypadek w Krępie Słupskiej. 7-latek na rowerze wjechał pod BMW

Wypadek w Krępie Słupskiej. 7-latek na rowerze potrącony przez BMW

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorkowe popołudnie, 19 maja 2026 roku, w Krępie Słupskiej. Około godziny 18:00 dyżurny policji w Słupsku otrzymał zgłoszenie o potrąceniu dziecka na rowerze. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że 7-letni chłopiec, jadąc na swoim rowerze, wjechał na drogę wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu osobowego BMW. W wyniku zderzenia mały cyklista doznał obrażeń nogi i został natychmiast przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Na miejscu zdarzenia policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady, aby precyzyjnie odtworzyć przebieg wypadku.

Dziecko na rowerze bez uprawnień. Rodzicom grozi wysoki mandat

Policja przy okazji tego nieszczęśliwego wypadku przypomina o obowiązujących przepisach dotyczących najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z prawem, dziecko może samodzielnie poruszać się rowerem po drogach publicznych dopiero po ukończeniu 10 lat i zdobyciu karty rowerowej. Młodsze dzieci mogą jeździć na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej i traktowane są jako piesi, co oznacza, że powinny poruszać się chodnikiem. Opiekunowie, którzy pozwalają dziecku bez uprawnień na samodzielną jazdę po drodze, narażają się na poważne konsekwencje finansowe, ponieważ taryfikator przewiduje za to mandat w wysokości 1000 złotych.

Nowe przepisy od czerwca 2026. Kaski dla dzieci będą obowiązkowe

Funkcjonariusze zwracają również uwagę na zbliżające się zmiany w prawie, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Już od 3 czerwca 2026 roku dzieci i młodzież do 16. roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną czy innym urządzeniem transportu osobistego. Policjanci apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu niechronionych uczestników ruchu, do których należą rowerzyści i użytkownicy hulajnóg. W konfrontacji z samochodem cyklista ma niewielkie szanse, dlatego wzajemny szacunek i przewidywanie zachowań na drodze są kluczowe dla uniknięcia tragedii.

Źródło: Policja.pl