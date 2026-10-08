Oszustwa na Mokotowie. Trzy osoby zatrzymane za wyłudzanie pieniędzy

Nocne zatrzymanie przy bankomacie na Mokotowie

Podczas nocnej służby patrolowej funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego zwrócili uwagę na mężczyznę znajdującego się przy bankomacie. 21-latek zachowywał się nerwowo i bardzo często korzystał z telefonu komórkowego. Mundurowi zaobserwowali, jak próbował on wypłacić pieniądze przy użyciu kodu wyświetlonego na ekranie, jednak transakcja zakończyła się niepowodzeniem. Policjanci podjęli interwencję i zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy, przy którym znaleźli 1800 zł w gotówce oraz dwa telefony.

Oszustwo na konsultanta technicznego serwisu

Zgromadzone przez śledczych informacje pozwoliły ustalić, że zatrzymany mężczyzna podawał się za konsultanta technicznego serwisu internetowego. W ten sposób miał on nakłonić pokrzywdzoną osobę do przekazania kodów, dzięki którym wypłacił gotówkę z bankomatu. Funkcjonariusze przekazali 21-latka do dalszych czynności procesowych prowadzonych przez jednostkę. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o umieszczeniu podejrzanego w tymczasowym areszcie na okres 2 miesięcy.

Działania operacyjne przeciwko przestępczości ekonomicznej

W tym samym czasie funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną prowadzili analizę materiałów dotyczących podobnych zdarzeń. Policjanci weryfikowali zapisy z kamer monitoringu oraz ustalali tożsamość osób, które wypłacały pieniądze lub odbierały telefony kupowane za środki z oszustw. Dzięki tym działaniom udało się wytypować dwie obywatelki Ukrainy w wieku 33 i 39 lat, które przebywały na terenie Mokotowa. Obie kobiety zostały zatrzymane przez mundurowych do wyjaśnienia sprawy.

Rola zatrzymanych kobiet w przestępczym procederze

Śledczy ustalili, że jedna z zatrzymanych kobiet wypłacała gotówkę z bankomatów, a następnie pełniła funkcję logistyka, odbierając od innych osób pieniądze lub telefony i przekazując je dalej. Druga kobieta miała uczestniczyć bezpośrednio w procesie odbierania gotówki pochodzącej z nielegalnego źródła. W trakcie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli telefony, karty płatnicze, karty SIM oraz dokumenty i gotówkę. Wszystkie te przedmioty są obecnie poddawane szczegółowej analizie w ramach toczącego się postępowania.

Zarzuty i możliwe kary dla podejrzanych o oszustwa

Zatrzymane kobiety usłyszały już zarzuty dotyczące dokonania kilku oszustw we współpracy z innymi osobami. Dodatkowo jednej z nich postawiono zarzut ukrywania dokumentów oraz karty bankomatowej. Łączne straty oszacowane w tej sprawie, uwzględniając wszystkie opisane zdarzenia, wynoszą ponad 33 000 zł. Cała trójka podejrzanych może trafić do więzienia na 8 lat, a ich obecne działania nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.

Źródło: Policja.pl