Odzyskanie Porsche w powiecie międzychodzkim. Dwóch mężczyzn zatrzymanych za paserstwo

Akcja policjantów z Poznania w powiecie międzychodzkim

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podjęli działania 2 października 2026 roku. Policjanci posiadali informacje, że na terenie jednej z posesji w powiecie międzychodzkim znajduje się samochód skradziony 2 tygodnie wcześniej w Niemczech. Chodziło o Porsche Panamera o wartości 150 000 zł. Gdy mundurowi dotarli pod wytypowany adres, zauważyli częściowo rozmontowany pojazd oraz dwóch mężczyzn, którzy na widok funkcjonariuszy zaczęli uciekać w stronę domu. Kryminalni weszli do budynku siłowo, gdzie szybko obezwładnili i zatrzymali obu podejrzanych.

Zdemontowane Porsche i zabezpieczona marihuana

Na miejscu zdarzenia policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny odnalezionego samochodu. Okazało się, że oryginalne tablice rejestracyjne pojazdu zostały zastąpione polskimi numerami. Na posesji funkcjonariusze zabezpieczyli także wiele elementów, które zdążono już zdemontować z odzyskanego porsche. W trakcie przeszukania terenu policjanci natrafili na dodatkowe nielegalne przedmioty w postaci kilkudziesięciu gramów marihuany. Wszystkie znalezione przedmioty oraz środki odurzające zostały zabezpieczone przez mundurowych jako materiał dowodowy w sprawie.

Dozór policyjny i zarzuty w prokuraturze w Szamotułach

Zatrzymane osoby to mężczyźni w wieku 38 i 28 lat. Obaj zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Szamotułach, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące paserstwa. Młodszy z nich, 28-latek, będzie odpowiadał dodatkowo za posiadanie narkotyków. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Za zarzucane im czyny kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl