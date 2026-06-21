Obliczysz x w równaniu: 10+4×3−8:2×x=14? Uczeń podstawówki poda odpowiedź w mig, a ty?

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-21 4:18

O kondycję fizyczną dbamy poprzez aktywność i zdrową dietę, jednak równie ważne jest regularne trenowanie naszego mózgu. Specjaliści podkreślają, że codzienne ćwiczenie pamięci i koncentracji może pomóc zachować sprawność umysłową przez długie lata. Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje systematycznego wysiłku, aby funkcjonować na wysokim poziomie. Znakomicie sprawdzą się do tego różnego rodzaju zadania i łamigłówki matematyczne. Jesteście gotowi na małą umysłową gimnastykę? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć bez użycia kalkulatora, ile wynosi x w równaniu: 10+4×3−8:2×x=14.

Młoda kobieta w okularach i białej koszuli trzyma w ręku kolorowe liczydło, prezentując je z zaskoczoną miną przed szkolną tablicą z wzorami matematycznymi. To idealne ujęcie do artykułu o ćwiczeniu mózgu i zagadkach, które przeczytasz na naszym portalu.
Autor: stocking/ Freepik.com
  • Regularny trening mózgu jest kluczowy dla utrzymania sprawności umysłowej, a matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na ćwiczenie pamięci i koncentracji.
  • Rozwiązywanie zagadek znacząco poprawia logiczne myślenie i szybkość przetwarzania informacji, utrzymując umysł w doskonałej formie przez długie lata.
  • Sprawdź, czy twój umysł jest gotowy na wyzwanie i spróbuj rozwiązać to równanie, które przetestuje twoje zdolności bez użycia kalkulatora.

Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na trening umysłu są zagadki matematyczne. Rozwiązywanie łamigłówek wymaga skupienia, logicznego myślenia oraz analizowania różnych możliwości. Dzięki temu aktywizujemy wiele obszarów mózgu jednocześnie, co pozytywnie wpływa na pamięć i zdolność kojarzenia faktów. Regularne mierzenie się z matematycznymi wyzwaniami może także poprawiać koncentrację oraz szybkość przetwarzania informacji. Nie trzeba być matematycznym geniuszem, aby czerpać korzyści z takich ćwiczeń. Wystarczy poświęcić kilka minut dziennie na rozwiązanie krótkiej zagadki, rebusu liczbowego czy prostego równania.

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Rusz głową i oblicz x w równaniu 10+4×3−8:2×x=14. Poradzisz sobie bez kalkulatora?

Zagadki matematyczne to nie tylko doskonała rozrywka, ale przede wszystkim znakomity trening dla naszego umysłu. Nie musimy być matematycznymi geniuszami, aby czerpać z nich korzyści. Wiecie już, ile wynosi x w równaniu:  10+4×3−8:2×x=14? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Oblicz x w równaniu 10+4×3−8:2×x=14 - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1. Wykonaj mnożenie i dzielenie od lewej do prawej

4×3=12

oraz

8:2=4

Podstawiamy do równania:

10+12−4x=14

Krok 2. Dodaj liczby po lewej stronie

22−4x=14

Krok 3. Przenieś 22 na prawą stronę

Odejmujemy 22 od obu stron:

−4x=14−22 −4x=−8

Krok 4. Podziel obie strony przez -4

x=−4−8​ x=2

Odpowiedź:

x=2​

Sprawdzenie: 10+4×3−8:2×2 10+12−4×2 10+12−8=14 14=14

Udało wam się poprawnie obliczyć wartość x? Jeśli tak, należą wam się brawa!

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