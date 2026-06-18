Nielegalne części samochodowe w Gniewkowie. 48-latek usłyszał 110 zarzutów

Policyjna kontrola warsztatu w Gniewkowie

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego komendy w Inowrocławiu przypuszczali, że na terenie jednej z posesji w Gniewkowie może dochodzić do łamania prawa. Mundurowi podejrzewali, że właściciel działającej tam firmy przechowuje nielegalne części samochodowe. W poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku, policjanci pojechali pod wskazany adres, aby zweryfikować posiadane informacje. Na miejscu potwierdzili swoje przypuszczenia i jeszcze tego samego dnia zatrzymali 48-letniego mężczyznę.

Zabezpieczone podzespoły i 110 zarzutów dla mieszkańca powiatu

Podczas prowadzonych czynności policjanci odnaleźli i zabezpieczyli wiele części samochodowych, wśród których znajdowały się silniki, skrzynie biegów, elementy karoserii, wahacze oraz deski rozdzielcze. Według ustaleń śledczych zabezpieczone przedmioty pochodziły z pojazdów skradzionych w Polsce oraz w innych krajach europejskich. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 48-letniemu mieszkańcowi powiatu inowrocławskiego 110 zarzutów paserstwa. W środę, 17 czerwca 2026 roku, mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, a funkcjonariusze nadal wyjaśniają okoliczności tej sprawy.

Źródło: Policja.pl