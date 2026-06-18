Akcja CBŚP w Białymstoku. Zatrzymano 5 osób i przejęto 23 kg narkotyków

Zatrzymania podejrzanych na terenie Białegostoku

Działania służb zostały przeprowadzone w Białymstoku, gdzie funkcjonariusze zatrzymali pięciu obywateli Polski w wieku od 30 do 40 lat. W operację zaangażowane były liczne jednostki, w tym policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Akcję wspierali także przedstawiciele Grupy Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymane osoby są podejrzane o udział w grupie zajmującej się wprowadzaniem do obrotu substancji psychotropowych oraz środków odurzających.

Magazyn z narkotykami i zabezpieczona broń

W trakcie przeszukań miejsc pobytu zatrzymanych mężczyzn funkcjonariusze zlokalizowali magazyn należący do członków grupy. Policjanci zabezpieczyli tam ponad 23 kilogramy nielegalnych substancji, wśród których znalazły się amfetamina, klofedron, kokaina oraz marihuana. Wartość rynkowa przejętych narkotyków została oszacowana na kwotę powyżej 1 000 000 zł. Dodatkowo mundurowi odnaleźli przedmiot przypominający broń palną, który został przekazany do dalszych badań biegłemu specjaliście.

Psy służbowe pomogły w odnalezieniu narkotyków

W ujawnieniu miejsca ukrycia zabronionych substancji pomogły psy służbowe z białostockiej komendy miejskiej. Tola oraz Armin, które specjalizują się w wykrywaniu narkotyków, wskazały konkretne lokalizacje w budynku wykorzystywanym przez grupę. Dzięki ich precyzyjnej pracy funkcjonariusze mogli skutecznie odnaleźć i zabezpieczyć ukryty towar. Praca psów służbowych okazała się istotnym elementem działań prowadzonych w tej sprawie.

Zarzuty prokuratorskie i tymczasowe areszty

Osoby zatrzymane w Białymstoku zostały doprowadzone do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw narkotykowych. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec dwóch podejrzanych. Podczas prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli również gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości przekraczającej 200 000 zł po przeliczeniu na polską walutę.

Rozwojowe śledztwo w sprawie grupy przestępczej

Opisana realizacja jest kolejnym etapem trwającego postępowania, które ma charakter rozwojowy. Do tej pory w całym śledztwie zarzuty usłyszało 38 osób, w tym jedna podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Łącznie służby zabezpieczyły już ponad 138 kilogramów różnego rodzaju narkotyków oraz mienie o wartości ponad 600 000 zł. Obecnie 15 podejrzanych przebywa w tymczasowych aresztach w związku z tą sprawą.

Źródło: Policja.pl