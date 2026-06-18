Agnieszka Radwańska wypoczywa nad polskim morzem. Była tenisistka przyłapana z synkiem

Najlepsza polska tenisistka w historii ładuje akumulatory po intensywnym czasie spędzonym na wspieraniu Magdy Linette. Od dłuższego czasu emerytowana sportsmenka służy młodszej koleżance fachowymi wskazówkami na korcie. Niedawno towarzyszyła jej podczas wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Teraz jednak wielkomiejski zgiełk Paryża zastąpiła relaksem na piaszczystym brzegu sopockiego morza.

Podczas urlopu krakowianka oddawała się typowym nadmorskim przyjemnościom, spędzając czas na leżaku. Starała się przy tym unikać słońca, choć pogoda i tak nie rozpieszczała plażowiczów nadmiernymi upałami. W międzyczasie zaangażowała się w zabawę z dziećmi, troszcząc się o wiaderka wypełnione piaskiem. Taki spokojny, rodzinny wypoczynek z pewnością pomoże jej zregenerować siły.

Niewykluczone, że kibice już niedługo znów będą podziwiać Polkę na trawiastych kortach. Organizatorzy Wimbledonu regularnie zapraszają ją do Londynu na pokazowe zmagania legend tenisa. W minionych latach z przyjemnością brała udział w tych wydarzeniach, a pojawienie się finalistki tego turnieju w All England Club niezmiennie budzi ogromne emocje. Biorąc pod uwagę jej sportowe zasługi, z pewnością może pozwolić sobie na chwilę zapomnienia przy tradycyjnej nadmorskiej zapiekance.