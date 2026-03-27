Najlepsze i najgorsze miejsca w samolocie. Czym kierować się w trakcie odprawy?

Decyzja dotycząca konkretnego miejsca podczas podróży, często podejmowana pospiesznie, ma znaczący wpływ na ogólny komfort i zadowolenie z całego doświadczenia, a jej świadomy wybór może zaważyć na tym, czy podróż będzie przyjemna, czy też stanie się źródłem frustracji.

Niektóre miejsca, oferujące większą swobodę ruchów, możliwość podziwiania widoków lub opierania głowy, są preferowane przez pasażerów ze względu na zwiększoną wygodę, choć wiążą się z nimi również pewne specyficzne wymagania lub ograniczenia, takie jak konieczność pomocy w sytuacji awaryjnej.

Inne obszary, charakteryzujące się bliskością stref o wzmożonym ruchu, ograniczonym odchyleniem oparcia lub brakiem dostępu do udogodnień, są powszechnie uznawane za mniej komfortowe i często wiążą się z hałasem, brakiem prywatności oraz utrudnionym dostępem do niektórych usług.

Zrozumienie własnych potrzeb oraz dokładna analiza dostępnych opcji na etapie rezerwacji, z uwzględnieniem układu przestrzeni i specyfiki poszczególnych lokalizacji, pozwala na dokonanie optymalnego wyboru, który znacząco poprawi jakość podróży i sprawi, że będzie ona przebiegać w znacznie bardziej komfortowych warunkach.

Podczas odprawy online warto poświęcić kilka minut na dokładne obejrzenie mapy miejsc w samolocie. Zwróć uwagę na oznaczenia, takie jak symbole toalety, kuchni czy wyjść awaryjnych. Jeśli linia lotnicza oferuje wybór miejsca za dopłatą, zastanów się, czy komfort nie jest wart kilku dodatkowych złotych. Szczególnie przy dłuższych lotach.

Pomyśl też o swoich potrzebach. Szy planujesz spać, często wstajesz, lecisz z dzieckiem, a może zależy ci na szybkim wyjściu z samolotu po lądowaniu? W tym ostatnim przypadku najlepiej sprawdzą się miejsca bliżej przodu kabiny.

Zobacz też: Wspomnienia przyciągają Polaków na Węgry. Niemal połowa z nich rozważa wyjazd do tego kraju

Najlepsze miejsca w samolocie - gdzie jest najwygodniej?

Za najbardziej komfortowe uznawane są miejsca przy przejściu oraz przy oknie. Choć każde z nich ma swoje plusy i minusy. Fotele przy oknie docenią osoby, które chcą spać, oprzeć głowę o ścianę lub podziwiać widoki. To też dobre rozwiązanie na dłuższe loty, gdy nie chcemy być co chwilę proszeni o przepuszczenie współpasażerów. Z kolei miejsca przy przejściu zapewniają większą swobodę ruchu. Łatwiej wstać, rozprostować nogi czy skorzystać z toalety bez skrępowania. To dobry wybór dla osób wysokich, podróżujących z dziećmi albo tych, którzy nie lubią czuć się „zamknięci” w jednym miejscu.

Dużą popularnością cieszą się również miejsca przy wyjściach ewakuacyjnych, gdzie zwykle jest więcej przestrzeni na nogi. Trzeba jednak pamiętać, że często nie można tam trzymać bagażu podręcznego pod fotelem, a pasażer musi spełniać określone wymagania. m.in. znać język i być gotowym do pomocy załodze w razie ewakuacji.

Najgorsze miejsca - czego lepiej unikać?

Nie wszystkie fotele w samolocie oferują taki sam komfort. Za najmniej wygodne często uznaje się miejsca w ostatnich rzędach. Zazwyczaj mają ograniczone odchylenie oparcia, a bliskość toalet oznacza hałas, kolejki i częsty ruch pasażerów. Dodatkowo, to właśnie tam najczęściej kończy się jedzenie, jeśli linia lotnicza serwuje posiłki od przodu kabiny. Uciążliwe mogą być również miejsca przy kuchni pokładowej. Przez cały lot panuje tam wzmożony ruch załogi, słychać rozmowy i dźwięki przygotowywanych posiłków. Światło bywa zapalone dłużej niż w innych częściach samolotu, co utrudnia odpoczynek.

Nie dla każdego dobrym wyborem są też środkowe miejsca w rzędzie. Brak dostępu do okna i przejścia, ograniczona przestrzeń oraz konieczność negocjowania podłokietników z sąsiadami sprawiają, że to zwykle najmniej lubiany fotel na pokładzie.

Zobacz galerię: Wenecja nieoczywista. Podróż po ukrytych miejscach na mapie miasta