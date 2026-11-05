Na tę promocję w Rossmannie czekali wszyscy. Teraz kalendarz adwentowy dostaniesz za darmo!

Rossmann wprowadził promocję 1+1 gratis na kalendarze adwentowe.

Akcja obowiązuje od 5 do 7 listopada 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

W ofercie dostępne są kalendarze kosmetyczne, między innymi Neboa x Kimoco oraz Isana.

Jesień to czas, kiedy w sklepach coraz częściej pojawiają się świąteczne dekoracje, słodycze i prezenty. Jednym z produktów, które szczególnie przyciągają uwagę klientów, są kalendarze adwentowe. Trudno się temu dziwić. W końcu codzienne odkrywanie kolejnych okienek to przyjemny sposób na odliczanie dni do Bożego Narodzenia. W tym roku Rossmann ponownie postanowił dodatkowo zachęcić klientów do zakupów. Właśnie wystartowała promocja, obok której trudno przejść obojętnie.

Od kiedy promocja 1+1 gratis w Rossmannie?

Na tę wiadomość czekało wielu klientów. Promocja 1+1 gratis na wybrane kalendarze adwentowe rozpoczęła się 5 listopada 2026 roku. Na skorzystanie z okazji nie ma jednak zbyt wiele czasu. Akcja potrwa do 7 listopada lub do wyczerpania zapasów. Zasada jest prosta: kupując jeden kalendarz objęty promocją, drugi otrzymujemy za darmo. To dobra okazja, by pomyśleć nie tylko o sobie, ale również o bliskich. Dwa kalendarze można przecież wykorzystać jako prezenty dla członków rodziny lub przyjaciół. Warto jednak pamiętać, że popularne zestawy mogą szybko znikać z półek. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i na zakupy online (niektóre pozycje dostępne są jedynie online), jednak nie wszystkie pozycje są dostępne w sklepie internetowym czy aplikacji, a dostępność konkretnych produktów może różnić się w zależności od drogerii.

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Jakie kalendarze adwentowe znajdziemy w Rossmannie?

Wybór jest naprawdę duży. Szczególną uwagę zwracają propozycje kosmetyczne. Wśród nich znajduje się między innymi kalendarz Neboa x Kimoco, zawierający 24 elementy związane z koreańską pielęgnacją twarzy oraz pielęgnacją włosów i ciała. Cena kalendarza to 299,99, więc opłaca się go kupić na promocji 1+1 gratis. Ciekawą propozycją jest również kalendarz Isana z maseczkami do twarzy, płatkami pod oczy i produktami do pielęgnacji ust za 69,99. Miłośniczki dbania o włosy mogą natomiast zainteresować się zestawem tej samej marki z kultowymi już maskami do włosów w kształcie trójkątów za 99,99. Rossmann pomyślał także o osobach, które nie przepadają za kosmetycznymi niespodziankami. W ofercie znajdziemy między innymi kalendarze herbaciane Adalbert's Tea(cena 49,99) i Irving (cena 39,99), a także zestawy LEGO City, LEGO Marvel oraz LEGO Star Wars, oba w cenie 199,99. Dla najmłodszych przygotowano również propozycje z zabawkami i słodyczami. Nie brakuje również kalendarzy z ozdobami świątecznymi, np. kalendarz od Eloy z 30 elementami można kupić za 169,99.

Tak szeroka oferta pokazuje, że kalendarz adwentowy nie musi oznaczać wyłącznie czekoladek ukrytych za małymi okienkami. Można znaleźć w nim kosmetyki, herbaty, klocki czy drobne akcesoria. Promocja 1+1 gratis to dodatkowy argument, by już teraz rozejrzeć się za odpowiednim zestawem. Do 7 listopada zostało niewiele czasu, a zainteresowanie świątecznymi produktami zwykle rośnie z każdym dniem. Jeśli więc któryś z kalendarzy wpadł ci w oko, lepiej nie zwlekać z decyzją i już teraz udać się do najbliższej drogerii.

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