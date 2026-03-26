O której godzinie zjeść śniadanie wielkanocne?
Nie ma kościelnego przepisu, który wskazywałby jedną konkretną godzinę śniadania wielkanocnego. W polskiej tradycji taki posiłek najczęściej jada się w niedzielny poranek, zwykle po rezurekcji albo po pierwszej Mszy w Wielkanoc. Diecezjalne teksty błogosławieństwa stołu wielkanocnego pokazują też, że śniadanie ma wyraźny religijny charakter: zaczyna się modlitwą, zapaleniem świecy i dzieleniem się poświęconym jajkiem.
To oznacza, że godzina zależy przede wszystkim od rodzinnego zwyczaju i od planu liturgii w parafii. W jednych domach będzie to bardzo wcześnie rano, zaraz po powrocie z kościoła, w innych dopiero późniejszy poranek. Najważniejszy pozostaje nie zegarek, ale sam charakter tego posiłku: uroczysty, wspólny i związany ze Zmartwychwstaniem. Źródła opisujące polską tradycję wielkanocną od lat wskazują właśnie taki porządek świętowania.
Co powinno znaleźć się na stole wielkanocnym?
Na wielkanocnym stole najczęściej pojawiają się jajka, pieczywo, wędliny, biała kiełbasa, chrzan, żurek lub barszcz biały, a także świąteczne wypieki, przede wszystkim babka i mazurek. W wielu domach ważne miejsce zajmują też pokarmy poświęcone dzień wcześniej w koszyczku. Teksty błogosławieństwa stołu wprost wymieniają jajko, pieczywo, mięso i inne świąteczne pokarmy, które mają zostać spożyte podczas wielkanocnego posiłku.
Co jest najważniejsze przy wielkanocnym śniadaniu?
W centrum nie stoi liczba potraw ani sztywna godzina rozpoczęcia. Znacznie ważniejsze są wspólnota, modlitwa i symbolika jedzenia. W wielu rodzinach śniadanie zaczyna się od dzielenia się jajkiem ze święconki, a dopiero potem na stół trafiają kolejne dania. Taki porządek dobrze pokazuje, że wielkanocny poranek ma być nie tylko świątecznym posiłkiem, ale też przedłużeniem tego, co wcześniej wydarzyło się w kościele i w domowej modlitwie.