Michałowa z Rancza w młodości złamała nie jedno serce. Tak wyglądała 60 lat temu

Marta Lipińska, to niekwestionowanie najlepsza gospodyni na plebani jaką kiedykolwiek mogliśmy oglądać na szklanym ekranie. Konserwatywna kobieta, z mocnym charakterem nie raz dała popalić bohaterom kultowego serialu, którzy dobrze wiedzieli, że nie warto z nią zadzierać. Michałowa z Rancza zyskała niesamowitą sympatię widzów, którzy z zaciekawieniem wysłuchiwali nie tylko jej mądrości znajdujących odzwierciedlenie w prawdziwym życiu, ale także z uśmiechem patrzyli jak rozstawia po kątach księży. Marta Lipińska, choć sympatię widzów zyskała za sprawą roli Michałowej, to na swoim koncie ma niezliczone role filmowe i teatralne. Jako młoda aktorka przyciągała spojrzenia i elektryzowała swoją urodą tysiące fanów.

Natalia Nykiel vs. HITY 1995

Ranczo - Michałowa

Rola Michałowej była dla Marty Lipińskiej prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Widzowie w mgnieniu oka pokochali stworzoną przez aktorkę kreację w kultowym serialu. Jej perypetie śledziły miliony Polaków, którzy zgodnie przyznawali, że obsadzenie jej w roli było jedną z najlepszych decyzji produkcji. Aktorka przyznaje, że Ranczo przyniosło jej wiele dobrych chwil, które teraz wspomina z łezką w oku.

Michałowa z Rancza - kiedyś

Marta Lipińska już na studiach w szkole teatralnej nie mogła narzekać na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej. Aktorka w młodości łamała serca mężczyzn, którzy zabiegali o jej względy. W przeszłości plotkowano o jej licznych romansach i podbojach miłosnych. Gwiazda umawiała się m.in. z Tadeuszem Łomnickim, jednak ich romans nie trwał długo. Chwilę później zakochała się w Romanie Wilhemskim, który pobił się o nią z Andrzejem Kostenką. Następnie przez dziesięć lat związana była z Krzysztofem Winiewiczem, z którym spędziła wspólne 10 lat. Prawdziwe szczęście odnalazła u boku Macieja Englerta, który zachwycił ją nie tylko talentem, ale także osobowością do tego stopnia, że od 1968 roku po dziś dzień są zgodnym małżeństwem. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądała Michałowa z Rancza w młodości, to koniecznie musicie zerknąć na fotografię zrobioną ponad 60 lat temu, kiedy to Marta Lipińska przygotowywała się do premiery "Trzech sióstr". Nie zapomnijcie również zajrzeć do naszej galerii, w której znajdziecie zdjęcia z ostatnich kilkudziesięciu lat.