Próbna matura 2026 CKE: angielski 6.03.2026. ODPOWIEDZI, arkusz CKE, przecieki [RELACJA NA ŻYWO]

Próbna matura 2026 z angielskiego – relacja na żywo! W piątek, 6 marca 2026 roku, dokładnie o godz. 9:00 rozpocznie się trzeci dzień próbnych egzaminów maturalnych organizowanych przez CKE. Tym razem maturzyści zmierzą się z angielskim. Wielu uczniów już teraz zastanawia się, jakie zadania znajdą się w arkuszu CKE. W naszym artykule będziecie mogli na bieżąco sprawdzać arkusze, pytania oraz odpowiedzi z próbnej matury z angielskiego 2026. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury próbnej 2026 z angielskiego! Znajdziecie tu najważniejsze informacje na temat dzisiejszego egzaminu!

7:58

Próbna matura 2026 z języka angielskiego. Tu znajdziesz arkusz i odpowiedzi
Próbna matura 2026 z języka angielskiego. Tu znajdziesz arkusz i odpowiedzi

7:46

Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego z angielskiego uczniowie mają 120 minut.

7:32

Przypominamy, że matura z angielskiego rozpocznie się o godz. 9:00!

7:28

Zaczynamy ostatni dzień naszej relacji na żywo z próbnych matur 2026! Znajdziecie tu wszystkie informacje związane z egzaminem z angielskiego.

Próbne matury 2026 - plan egzaminów

Zgodnie z harmonogramem, próbne matury CKE 2026 odbywają się w dniach 4–6 marca. Po języku polskim, który otworzył sesję, uczniowie zmierzą się jeszcze z matematyką (5 marca) oraz językiem angielskim (6 marca). Każdy z tych egzaminów ma pomóc w diagnozie poziomu przygotowania do właściwej matury. Egzamin z angielskiego trwa 120 minut i jest trzecim sprawdzianem w ramach marcowej sesji próbnych matur CKE. Choć jego wynik nie ma wpływu na końcowy rezultat egzaminu dojrzałości, dla wielu uczniów to niezwykle ważny test przed majową maturą.

Czytaj: Próbna matura 2026 z angielskiego. Przecieki, arkusz cke, pewniaki przed egzaminem [6.03.2026]

Próbna matura 2026 z angielskiego poziom podstawowy. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! RELACJA NA ŻYWO

Próbna matura 2026: angielskiego. W tym artykule publikujemy arkusze CKE do próbnej matury 2026 z angielskiego w formacie PDF, a także sugerowane odpowiedzi opracowane przez naszego eksperta. Należy jednak pamiętać, że do czasu udostępnienia oficjalnego klucza przez CKE są to wyłącznie propozycje rozwiązań, które mogą pomóc w samodzielnej analizie arkusza.

