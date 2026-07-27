Nigdy nie zostawiaj tego w samochodzie podczas upałów. Możesz słono za to zapłacić

W czasie upałów wnętrze zaparkowanego samochodu nagrzewa się do ekstremalnych temperatur, co stwarza poważne ryzyko dla wielu przedmiotów pozostawionych w środku, mogących ulec uszkodzeniu, utracie właściwości, a nawet stać się niebezpiecznymi.

Wysokie temperatury negatywnie oddziałują na szeroki zakres produktów, nie tylko na te oczywiste, ale także na wiele innych, których wrażliwość na ciepło jest często niedoceniana, co wymaga szczególnej uwagi przed pozostawieniem ich w pojeździe.

Nawet krótki postój pojazdu na słońcu wystarcza, aby gwałtownie podnieść temperaturę w kabinie, co może skutkować szybkim zepsuciem lub uszkodzeniem wrażliwych rzeczy, niosąc za sobą nie tylko niedogodności, ale również znaczące konsekwencje finansowe.

Kluczowe jest zachowanie ostrożności wobec pewnych kategorii przedmiotów szczególnie wrażliwych na działanie upału, a prosty nawyk ich zabierania ze sobą lub odpowiedniego zabezpieczania stanowi skuteczną ochronę przed niepotrzebnymi stratami i nieprzyjemnymi niespodziankami.

Wysoka temperatura wpływa nie tylko na elektronikę czy żywność. Ciepło może uszkodzić także kosmetyki, leki, plastikowe opakowania, a nawet przedmioty codziennego użytku, których na pierwszy rzut oka nie kojarzymy z ryzykiem. Dlatego przed pozostawieniem auta na słońcu warto sprawdzić, czy nie znajdują się w nim rzeczy szczególnie wrażliwe na działanie wysokich temperatur.

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Na to uważaj!

Wiele osób zakłada, że krótki postój nie stanowi problemu. Tymczasem nawet kilkanaście minut wystarczy, aby temperatura w kabinie gwałtownie wzrosła. To sprawia, że niektóre produkty mogą się zepsuć, rozszczelnić lub przestać działać prawidłowo. Konsekwencje bywają nie tylko uciążliwe, ale również bardzo kosztowne.

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Tego nigdy nie zostawiaj w aucie w trakcie upałów

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku elektroniki, leków, kosmetyków, napojów w puszkach oraz powerbanków i innych urządzeń z akumulatorami litowo-jonowymi. Smartfony, laptopy czy tablety mogą przegrzać się i ulec uszkodzeniu, a baterie w skrajnych przypadkach nawet spuchnąć lub zapalić się. Leki przechowywane w zbyt wysokiej temperaturze mogą stracić swoje właściwości, dlatego producenci często zalecają przechowywanie ich w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Nie warto zostawiać w aucie również kosmetyków – szminki mogą się roztopić, a kremy i perfumy zmienić konsystencję lub skład. Ryzykowne jest także pozostawianie napojów gazowanych w puszkach, które pod wpływem wysokiej temperatury mogą wzrosnąć ciśnieniem i rozszczelnić się. Jeśli samochód stoi na słońcu, najlepiej zabrać wszystkie wrażliwe przedmioty ze sobą lub schować je do torby termicznej. To prosty nawyk, który może uchronić przed niepotrzebnymi wydatkami i przykrymi niespodziankami.