Masz ogrzewanie podłogowe? Nie stawiaj tych rzeczy w jednym miejscu. Mogą utrudniać oddawanie ciepła

Ogrzewanie podłogowe działa inaczej niż tradycyjne grzejniki, dlatego znaczenie ma to, co znajduje się bezpośrednio na posadzce.

Ciężkie i mocno zabudowane meble mogą ograniczać swobodne oddawanie ciepła, zwłaszcza gdy zajmują dużą powierzchnię.

Warto uważać również na grube dywany i wykładziny, ponieważ ich materiał oraz podkład mogą wpływać na efektywność ogrzewania.

Przed sezonem grzewczym dobrze sprawdzić aranżację pomieszczenia, bo czasem niewielka zmiana ustawienia wyposażenia może poprawić komfort cieplny.

Największym problemem mogą być ciężkie meble ustawione bezpośrednio na podłodze, zwłaszcza jeśli mają pełne podstawy i zajmują dużą powierzchnię. Dotyczy to między innymi masywnych szaf, komód czy zabudowanych szafek. Nie oznacza to, że trzeba całkowicie zrezygnować z takich mebli, ale już na etapie projektowania instalacji warto wiedzieć, gdzie będą stały.

Ogrzewanie podłogowe - na co uważać?

W przypadku ogrzewania podłogowego istotne jest, aby ciepło mogło przedostawać się do pomieszczenia. Jeżeli duża powierzchnia podłogi zostanie przykryta szczelną zabudową, ogrzewanie pod nią nie będzie miało takiego samego efektu jak na odkrytej części posadzki. Szczególną ostrożność należy zachować również przy meblach wykonywanych na wymiar, ponieważ ich późniejsze przesunięcie może być bardzo trudne.

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Dywany też mają znaczenie

Nie tylko meble mogą ograniczać oddawanie ciepła. Warto zwrócić uwagę również na duże, grube dywany oraz wykładziny. Ich wpływ zależy między innymi od materiału, grubości i zastosowanego podkładu, dlatego przed położeniem dywanu dobrze sprawdzić zalecenia producenta dotyczące stosowania go przy ogrzewaniu podłogowym. Nie oznacza to, że przy takim systemie trzeba całkowicie zrezygnować z dywanów. Cienki model przeznaczony do ogrzewania podłogowego może być znacznie lepszym wyborem niż bardzo gruba, szczelna wykładzina. Warto też unikać przypadkowego dokładania wielu warstw na podłogę w miejscach, w których najbardziej zależy nam na efektywnym ogrzewaniu.

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego dobrze więc spojrzeć na pomieszczenie nieco inaczej. Jeśli podłoga jest niemal całkowicie zasłonięta przez ciężkie meble, grube dywany i inne przedmioty, instalacja może mieć utrudnione zadanie. Czasami niewielka zmiana aranżacji jest prostszym rozwiązaniem niż ciągłe zwiększanie temperatury na termostacie