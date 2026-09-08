Masz jabłka w domu? Nie trzymaj ich obok tych produktów

Jabłka mogą wpływać na tempo dojrzewania innych produktów, dlatego ich przechowywanie ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać.

Jeśli wrzucasz wszystkie owoce do jednej miski, niektóre z nich mogą szybciej dojrzeć i stracić świeżość.

W przypadku większych zapasów jabłek warto zwrócić uwagę nie tylko na miejsce ich przechowywania, ale także na odpowiednią wentylację i temperaturę.

Jest też prosty nawyk, który pomoże ograniczyć ryzyko, że jedno nadpsute jabłko przyspieszy psucie pozostałych owoców.

Jabłek lepiej nie przechowywać bezpośrednio obok produktów, które szybko dojrzewają lub psują się pod wpływem etylenu. Dotyczy to między innymi bananów, awokado, brzoskwiń, gruszek czy pomidorów. Jeśli wszystkie znajdą się w jednej misce, część z nich może szybciej dojrzeć, a następnie zacząć się psuć. Nie oznacza to, że trzeba w domu stworzyć osobne pomieszczenie na każdy rodzaj owoców. Wystarczy zachować trochę odstępu i obserwować, które produkty dojrzewają szczególnie szybko.

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Gdzie najlepiej trzymać jabłka?

Jeśli masz większą ilość jabłek, dobrym miejscem do przechowywania może być chłodne miejsce, a w odpowiednich warunkach również lodówka. Owoce powinny mieć zapewnioną wentylację i nie powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętym pojemniku, jeśli sprzyja to gromadzeniu wilgoci. Warto też regularnie sprawdzać zapasy. Jedno nadpsute jabłko może szybko stać się problemem dla pozostałych, dlatego owoce z oznakami gnicia najlepiej od razu oddzielić.

Jeśli więc po jesiennym zbiorze masz w domu całą skrzynkę jabłek, nie ustawiaj jej przypadkowo obok innych owoców. Odpowiednie przechowywanie może sprawić, że znacznie dłużej pozostaną jędrne i smaczne.