Łap w garść i rozsypuj po trawniku. Nic go tak dobrze nie odżywi po zimie, jak ta domowa odżywka. Nawożenie trawnika

Skuteczna regeneracja i nawożenie trawnika. Ten zabieg gwarantuje gęstą murawę

Murawa po zimowych miesiącach domaga się szczególnej opieki, zwłaszcza w obliczu powstawania suchych fragmentów oraz pleśni śniegowej.

Najważniejsze kroki obejmują pozbycie się martwej materii organicznej, przeprowadzenie aeracji lub wertykulacji oraz zasilenie darni azotem.

Sprawdź instrukcję nawożenia przy użyciu saletry amonowej oraz przygotowania ekologicznej gnojówki z pokrzyw, by uzyskać gęstą darń.

Zobacz, w jakim terminie oraz w jaki sposób zrealizować pierwsze cięcie trawy, co pozwoli uniknąć infekcji i wzmocni rośliny.

Obfite opady śniegu w sezonie zimowym wymuszają na właścicielach ogrodów wdrożenie wzmożonych działań pielęgnacyjnych. Jeśli na darni widać wysuszone fragmenty i brązowe plamy, najprawdopodobniej doszło do ataku pleśni śniegowej. Za tę chorobę grzybową, rozwijającą się pod długotrwale zalegającą pokrywą śnieżną, odpowiada patogen o nazwie Pythium nivale, który błyskawicznie wyniszcza trawę. Wiosną absolutną koniecznością jest przeprowadzenie zabiegów napowietrzających i odżywiających glebę. W pierwszej kolejności trzeba starannie usunąć wszelkie resztki organiczne. Zbutwiałe liście, stare pędy czy obumarłe kwiaty stanowią doskonałe środowisko do namnażania się chorobotwórczych grzybów. Następnie zaleca się wykonanie wertykulacji bądź aeracji. Dzięki temu zabiegowi podłoże zyskuje dostęp do tlenu, traci nadmiar zalegającej wody, a same źdźbła otrzymują impuls do intensywniejszego wzrostu.

Kwiecień to optymalny moment na zainicjowanie tegorocznego nawożenia. Eksperci z branży ogrodniczej radzą, by u progu wiosny sięgać po preparaty o wysokiej zawartości azotu. To właśnie ten pierwiastek decyduje o prawidłowym wzroście trawy, stymulując ją do nadzwyczaj szybkiego rozwoju. Azot stanowi fundamentalny budulec komórek roślinnych, bez którego ich rozwój jest niemożliwy. Jego długotrwały niedobór niechybnie skutkuje zahamowaniem wzrostu i wyraźnym osłabieniem darni.

Do zasilenia trawnika z powodzeniem można użyć gotowych mieszanek azotowych, wśród których prym wiodą preparaty na bazie saletry amonowej, zawierające w swoim składzie przeszło 30 procent azotu. Dostępny w formie granulek środek należy precyzyjnie rozsypać bezpośrednio na powierzchni darni. Rekomendowana dawka wynosi około 30 gramów saletry na każdy metr kwadratowy trawnika. Taki nawóz gwarantuje głębokie odżywienie, zapobiega żółknięciu oraz powstawaniu nieestetycznych prześwitów. Trawa błyskawicznie się zagęszcza, a jej źdźbła zyskują pożądaną, mechaniczną sprężystość.

Naturalnym zamiennikiem dla nawozów chemicznych jest samodzielnie przygotowana gnojówka z pokrzywy. Receptura wymaga zebrania dokładnie jednego kilograma świeżych roślin i zalania ich dziesięcioma litrami wody. Naczynie z miksturą trzeba umieścić w zacienionym, chłodnym miejscu na blisko dwa tygodnie. Substancję należy każdego dnia dokładnie wymieszać. Kiedy roztwór przestanie wydzielać bąbelki, proces fermentacji dobiega końca, co oznacza pełną gotowość nawozu do użycia. Przed podlewaniem darni przygotowuje się roztwór w proporcji: jeden litr gnojówki na dziesięć litrów czystej wody. Rozprowadzanie płynu warto zaplanować na dzień pozbawiony opadów deszczu. W ten sposób cenne składniki odżywcze bez przeszkód wnikną w strukturę gleby i zasilą osłabiony system korzeniowy.

Pierwsze koszenie trawnika po zimie. Kluczowe zasady cięcia w kwietniu

Inauguracyjne cięcie trawy w nowym sezonie wymaga odpowiedniego ustawienia sprzętu, by pozostawić zauważalnie wyższe źdźbła. Zbyt radykalne skrócenie darni po zimowych miesiącach grozi uszkodzeniem systemu korzeniowego, co natychmiast otwiera drogę inwazyjnym chwastom i groźnym infekcjom. Ostrza kosiarki należy wyregulować w taki sposób, aby ściąć maksymalnie jedną trzecią obecnej długości trawy. Pożądanym rezultatem po pierwszym zabiegu nawożenia jest murawa o optymalnej wysokości rzędu 5-6 centymetrów.

Dysponując kosiarką wyposażoną w system mulczowania, warto rozważyć pozostawienie ściętych fragmentów na powierzchni darni. Taki zabieg stanowi w pełni naturalną metodę nawożenia, ponieważ rozdrobnione resztki organiczne błyskawicznie ulegają rozkładowi, wzbogacając ziemię o niezbędne mikroelementy. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej w przypadku wyjątkowo bujnej i gęstej trawy – wówczas ścinki trzeba bezwzględnie zgrabić. Pozostawienie ich w takich warunkach mogłoby doprowadzić do powstania zbitej warstwy filcu, niezwykle skutecznie blokującej korzeniom jakikolwiek dostęp do tlenu i wody.

#MuratorOgroduje: Nawożenie trawnika Materiał sponsorowany