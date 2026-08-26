Kurczak Zagrodowy – smak i jakość prosto z podlaskich gospodarstw

Autor: Kurczak Zagrodowy/ Materiały prasowe

Wolny chów, który buduje jakość

Kurczaki Zagrodowe rosną w warunkach, które pozwalają im rozwijać się w naturalnym tempie. Ich chów trwa dłużej niż w przypadku standardowych kurczaków, a każdy etap procesu uwzględnia troskę o dobrostan ptaków.

Czas ma znaczenie dla jakości mięsa. Wpływa na jego zwartą, jędrną strukturę, soczystość oraz głęboki, bardziej wyrazisty smak, ceniony w domowej kuchni.

Prawdziwa zagroda i dostęp do świeżego powietrza

Kurczaki Zagrodowe korzystają z wybiegów na zewnątrz, gdzie mają swobodę ruchu oraz dostęp do świeżego powietrza.

To ważna część tradycyjnego modelu chowu. Sprzyja komfortowi ptaków, a jednocześnie wspiera jakość mięsa, które później trafia na domowy stół.

Roślinna karma bez GMO

Znaczenie ma również sposób żywienia. Kurczaki Zagrodowe otrzymują roślinną karmę bez GMO, wzbogaconą ziołami – fitobiotykami, które wspierają naturalną odporność ptaków.

Bez rutynowego stosowania antybiotyków

Chów Kurczaka Zagrodowego odbywa się bez stosowania antybiotyków. Naturalną odporność ptaków wspierają swoboda ruchu i zioła dodawane do karmy. Dobrostan pozostaje tu najważniejszy, a dbałość o żywienie i warunki chowu to podstawa całego procesu.

Rodzinne gospodarstwa na Podlasiu

Kurczaki Zagrodowe pochodzą z rodzinnych gospodarstw na Podlasiu – regionu związanego z rolniczą tradycją i naturalnym krajobrazem.

Kameralna skala gospodarstw oraz doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie sprzyjają uważnej trosce o każdy etap chowu.

Dla kogo jest Kurczak Zagrodowy?

To dobry wybór dla osób, które:

cenią jakość, soczystość i smak mięsa,

zwracają uwagę na warunki chowu,

wybierają roślinne żywienie ptaków bez GMO,

szukają mięsa bez stosowania antybiotyków,

chcą znać pochodzenie wybieranego produktu.

Szeroki wybór na różne okazje.

W ofercie Kurczaka Zagrodowego znajdziesz m.in. filety z piersi, nogi, uda, podudzia i skrzydła, a także połówki, ćwiartki oraz zestawy elementów. Portfolio uzupełniają burgery, mięso mielone i tuszki z nadzieniem.

Dzięki temu łatwo wybierzesz produkt na każdą okazję: od rodzinnego, niedzielnego obiadu po szybkie danie przygotowane w środku tygodnia.

Autor: Kurczak Zagrodowy/ Materiały prasowe

Kurczak Zagrodowy łączy wygodę z jakością, której oczekujesz na co dzień. Bo dobre jedzenie zaczyna się od dobrego chowu.

Wyjątkowe cechy Kurczaka Zagrodowego potwierdzili naukowcy z SGGW w programie badawczym „Żywimy na zdrowie”. Mięśnie piersiowe Zagrodowego zawierają ponad 11% więcej białka i aż 41% mniej tłuszczu w porównaniu ze standardowym kurczakiem. Szczegóły znajdziesz w raporcie na https://zagrodowy.pl/raport.

Zagrodowy na Power Food Festival

Poznaj Zagrodowego bliżej podczas trasy Power Food Festival 2026. Na miejscu spróbujesz dań przygotowanych z Kurczaka Zagrodowego, obejrzysz produkty i dowiesz się więcej o jego pochodzeniu, wartościach odżywczych oraz sposobie chowu. Zagrodowy. Jestem ZA! To smak, który dobrze odnajduje się w codziennym gotowaniu i rodzinnych posiłkach. Wybierz jakość z pewnego źródła. Poznaj różnicę na własnym stole.

Materiał sponsorowany