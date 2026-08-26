Kurczak Zagrodowy – smak i jakość prosto z podlaskich gospodarstw

Wolny chów, który buduje jakość
Kurczaki Zagrodowe rosną w warunkach, które pozwalają im rozwijać się w naturalnym tempie. Ich chów trwa dłużej niż w przypadku standardowych kurczaków, a każdy etap procesu uwzględnia troskę o dobrostan ptaków.
Czas ma znaczenie dla jakości mięsa. Wpływa na jego zwartą, jędrną strukturę, soczystość oraz głęboki, bardziej wyrazisty smak, ceniony w domowej kuchni.
Prawdziwa zagroda i dostęp do świeżego powietrza
Kurczaki Zagrodowe korzystają z wybiegów na zewnątrz, gdzie mają swobodę ruchu oraz dostęp do świeżego powietrza.
To ważna część tradycyjnego modelu chowu. Sprzyja komfortowi ptaków, a jednocześnie wspiera jakość mięsa, które później trafia na domowy stół.
Roślinna karma bez GMO
Znaczenie ma również sposób żywienia. Kurczaki Zagrodowe otrzymują roślinną karmę bez GMO, wzbogaconą ziołami – fitobiotykami, które wspierają naturalną odporność ptaków.
Bez rutynowego stosowania antybiotyków
Chów Kurczaka Zagrodowego odbywa się bez stosowania antybiotyków. Naturalną odporność ptaków wspierają swoboda ruchu i zioła dodawane do karmy. Dobrostan pozostaje tu najważniejszy, a dbałość o żywienie i warunki chowu to podstawa całego procesu.
Rodzinne gospodarstwa na Podlasiu
Kurczaki Zagrodowe pochodzą z rodzinnych gospodarstw na Podlasiu – regionu związanego z rolniczą tradycją i naturalnym krajobrazem.
Kameralna skala gospodarstw oraz doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie sprzyjają uważnej trosce o każdy etap chowu.
Dla kogo jest Kurczak Zagrodowy?
To dobry wybór dla osób, które:
- cenią jakość, soczystość i smak mięsa,
- zwracają uwagę na warunki chowu,
- wybierają roślinne żywienie ptaków bez GMO,
- szukają mięsa bez stosowania antybiotyków,
- chcą znać pochodzenie wybieranego produktu.
- Szeroki wybór na różne okazje.
W ofercie Kurczaka Zagrodowego znajdziesz m.in. filety z piersi, nogi, uda, podudzia i skrzydła, a także połówki, ćwiartki oraz zestawy elementów. Portfolio uzupełniają burgery, mięso mielone i tuszki z nadzieniem.
Dzięki temu łatwo wybierzesz produkt na każdą okazję: od rodzinnego, niedzielnego obiadu po szybkie danie przygotowane w środku tygodnia.
Kurczak Zagrodowy łączy wygodę z jakością, której oczekujesz na co dzień. Bo dobre jedzenie zaczyna się od dobrego chowu.
Wyjątkowe cechy Kurczaka Zagrodowego potwierdzili naukowcy z SGGW w programie badawczym „Żywimy na zdrowie”. Mięśnie piersiowe Zagrodowego zawierają ponad 11% więcej białka i aż 41% mniej tłuszczu w porównaniu ze standardowym kurczakiem. Szczegóły znajdziesz w raporcie na https://zagrodowy.pl/raport.
Zagrodowy na Power Food Festival
Poznaj Zagrodowego bliżej podczas trasy Power Food Festival 2026. Na miejscu spróbujesz dań przygotowanych z Kurczaka Zagrodowego, obejrzysz produkty i dowiesz się więcej o jego pochodzeniu, wartościach odżywczych oraz sposobie chowu. Zagrodowy. Jestem ZA! To smak, który dobrze odnajduje się w codziennym gotowaniu i rodzinnych posiłkach. Wybierz jakość z pewnego źródła. Poznaj różnicę na własnym stole.
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