Ktoś dzwoni z kierunkowym +44 i +34? Pod żadnym pozorem nie oddzwaniaj, możesz stracić dane!

Zagraniczne numery telefonów są coraz częściej wykorzystywane przez przestępców, dlatego warto być czujnym i nie reagować impulsywnie. Czasem wystarczy nieodebrane połączenie, by rozpocząć ciąg zdarzeń, który może zakończyć się utratą pieniędzy lub tożsamości.

Połączenie z kierunkowym +44 lub +34. Kto to?

W ostatnim czasie coraz częściej zgłaszane są przypadki próby oszustwa przez osoby dzwoniące z numeru telefonu zaczynającego się od numeru kierunkowego +44 i +34. Zazwyczaj zaczyna się od krótkiego połączenia lub tzw. "missed call" - czyli krótkiego bardzo krótkiego sygnału połączenia, które nagle zostaje zakończone. Osoba odbierająca telefon widząc na wyświetlaczu nieznany numer, może być zaintrygowana i próbować oddzwonić. Po rozpoczęciu rozmowy po drugiej stronie może odezwać się automat lub osoba podająca się za pracownika banku, urzędu czy firmy kurierskiej i prosić o kontakt za pomocą komunikatora WhatsApp.

Jeśli zostaniecie poproszeni o kontakt zwrotny, pod żadnym pozorem nie oddzwaniajcie, ani nie przechodźcie do wspomnianej aplikacji WhatsApp, a tym bardziej nie klikajcie w żadne linki. Mogą one bowiem prowadzić do przekierowania do niebezpiecznych stron, które mogą być próbą wyłudzenia naszych danych osobowych lub prośbą o wykonanie transakcji finansowej, np. Blik. Może również skutkować instalacją aplikacji szpiegujących na telefonie, które umożliwiają przejęcie kontroli nad urządzeniem. Często także oddzwonienie na numer telefonu, który rozpoczyna się od kierunkowego +34 i +44 wiąże się z a naliczeniem bardzo wysokich opłat za połączenie.

Połączenie z numeru zaczynającego się od +34 i +44. Jak chronić się przed oszustwem?

Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji płynących z nawiązania połączenia z numerem zaczynającym się od kierunkowego +44 i +34 nie należy oddzwaniać na nieznane numery z zagranicznymi prefiksami, zwłaszcza jeśli nie spodziewasz się połączenia z danego kraju. Natychmiast zablokuj podejrzany numer w swoim telefonie i zgłoś go do operatora. Przede wszystkim, pod żadnym pozorem nie podawaj żadnych danych osobowych ani bankowych przez telefon. Uważaj także na linki i aplikacje, które rzekomo mają "pomóc w rozwiązaniu problemu".

Co zrobić w przypadku podejrzenia oszustwa?

Jeśli podaliście jakiekolwiek dane lub zainstalowaliście aplikację po połączeniu z podejrzanego numeru i podejrzewacie, że mogliście paść ofiarą oszustwa, niezwłocznie: skontaktujcie się ze swoim bankiem, zmieńcie hasła do kont, przeskanujcie telefon programem antywirusowym, zgłoście sprawę na policję.

