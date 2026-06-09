Kosmetyki za złotówkę w Sephorze. Ulubione hity zgarniesz praktycznie za darmo

Nowe trendy i promocje w Sephorze

Tegoroczne obniżki w popularnej perfumerii to nie tylko możliwość zakupu sprawdzonych produktów, ale także szansa na zapoznanie się z nowymi kierunkami w branży beauty. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się kategoria "clean beauty", czyli marki stawiające na naturalny skład i proekologiczne rozwiązania. Sieć aktywnie poszerza ten asortyment, a obecna promocja to świetny moment na przetestowanie bardziej przyjaznych środowisku kosmetyków do codziennego użytku.

Kosmetyki za 1 zł w Sephorze

Obecna akcja promocyjna pozwala klientom na zakup pełnowartościowych produktów za symboliczną złotówkę. Sieć przygotowała specjalną ofertę, dzięki której kupujący mogą zyskać dodatkowe kosmetyki. Promocja obowiązuje wyłącznie podczas zakupów w punktach stacjonarnych, a czas jej trwania jest ściśle określony.

Jak skorzystać z promocji w perfumeriach stacjonarnych?

Zasady akcji są przejrzyste, jednak wymagają spełnienia konkretnych warunków. Oferta specjalna obejmuje tylko i wyłącznie zakupy dokonywane bezpośrednio w salonach sieci. Klienci muszą zrealizować transakcję na określoną sumę – ustanowiono dwa progi: 299 zł oraz 549 zł. Po przekroczeniu jednej z tych kwot można dobrać produkt w cenie regularnej do 100 zł (przy pierwszym progu) lub do 200 zł (przy drugim progu), płacąc za niego zaledwie 1 zł.

Ważne zasady i ograniczenia oferty specjalnej

Akcja promocyjna jest ograniczona czasowo i kończy się 14 czerwca. Ważnym aspektem regulaminu jest fakt, że nowej oferty nie można łączyć z innymi dostępnymi zniżkami, kuponami czy wyprzedażami. Klienci muszą zatem podjąć decyzję, z której obniżki chcą w danym momencie skorzystać. Dobierany produkt za złotówkę musi mieścić się w odpowiednim przedziale cenowym, a jego dostępność uzależniona jest od aktualnego asortymentu w konkretnym sklepie.