Kontrola w Murzynowie. 14-latek na hulajnodze pędził drogą wojewódzką 53 km/h

Przekroczenie prędkości i zakazana trasa w Murzynowie

W czwartek 1 października 2026 roku policjanci Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu prowadzili działania na terenie miejscowości Murzynowo. Podczas kontroli prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym mundurowi zauważyli młodego człowieka poruszającego się hulajnogą elektryczną. Nastolatek jechał drogą wojewódzką W159, co jest niezgodne z przepisami, ponieważ urządzenia tego typu nie mogą być używane na trasach tej kategorii. Pomiary wykazały, że 14-latek pędził z prędkością 53 km/h, znacząco przekraczając dopuszczalny limit wynoszący 20 km/h.

Brak uprawnień i konsekwencje dla opiekuna

W trakcie interwencji funkcjonariusze ustalili, że 14-letni kierujący nie posiada wymaganych uprawnień do prowadzenia hulajnogi elektrycznej. Policjanci przerwali jego niebezpieczną jazdę i przekazali go bezpośrednio pod opiekę rodzica. Mundurowi przygotowali dokumentację ze zdarzenia, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego w celu dalszego rozpoznania sprawy. Dodatkowo matka nastolatka została ukarana mandatem karnym za to, że dopuściła do kierowania pojazdem osobę, która nie miała do tego odpowiednich uprawnień.

Policyjny apel o odpowiedzialność na drodze

Funkcjonariusze z Międzyrzecza podkreślają, że tego typu zdarzenia pokazują, jak ważne jest świadome oraz odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych środków transportu. Policja przypomina o konieczności przestrzegania regulacji dotyczących poruszania się hulajnogami elektrycznymi i obowiązkach, jakie spoczywają na ich użytkownikach. Mundurowi apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie zdrowego rozsądku oraz wzajemnego szacunku na drodze. Przestrzeganie zasad ma sprawić, że jazda będzie bezpieczna i nie doprowadzi do niebezpiecznych sytuacji.

Źródło: Policja.pl