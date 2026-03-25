Wielki Piątek 2026 wypada 3 kwietnia

W 2026 roku Wielki Piątek przypada 3 kwietnia, dwa dni przed Wielkanocą. To ważna data dla osób planujących świąteczne wyjazdy, zakupy i urlopy. Wiele osób zakłada, że skoro jest to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu chrześcijańskim, to automatycznie oznacza wolne od pracy. Tak jednak nie jest. Daty świąt wielkanocnych w 2026 roku są następujące: Wielki Piątek – 3 kwietnia, Wielkanoc – 5 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny – 6 kwietnia.

Czy Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy w Polsce?

Nie. W Polsce Wielki Piątek nie jest ustawowym dniem wolnym od pracy. Wynika to wprost z ustawy o dniach wolnych od pracy. W przepisach wymieniono m.in. pierwszy dzień Wielkiej Nocy i drugi dzień Wielkiej Nocy, ale nie ma tam Wielkiego Piątku. Ustawa wskazuje też, że dniami wolnymi są niedziele.

To oznacza, że w piątek 3 kwietnia 2026 roku większość pracowników pracuje normalnie, chyba że skorzysta z urlopu albo pracodawca wprowadzi inne zasady wewnętrzne. Taki dodatkowy dzień wolny może się zdarzyć w niektórych firmach, ale nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. Podstawą pozostaje ustawa, a ta nie daje wolnego w Wielki Piątek.

Dlaczego wiele osób myśli, że Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy?

Powód jest prosty: uczniowie mają wtedy przerwę świąteczną, a to łatwo pomylić z wolnym dla wszystkich. Ministerstwo Edukacji podało, że wiosenna przerwa świąteczna w roku szkolnym 2025/2026 trwa od 2 do 7 kwietnia 2026 roku. To oznacza, że dla szkół Wielki Piątek rzeczywiście wypada w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dla pracowników sytuacja wygląda inaczej. Ustawowo wolne w okresie Wielkanocy są dopiero niedziela 5 kwietnia i poniedziałek 6 kwietnia 2026 roku. Dlatego każdy, kto chce wydłużyć sobie świąteczny weekend już od piątku, musi zwykle zaplanować urlop.