Kiedy i jak sadzić mieczyki? O tym musisz pamiętać, aby cieszyć się pięknymi kwiatami

Mieczyki to eleganckie kwiaty ogrodowe, które wymagają odpowiedniego terminu sadzenia, aby obficie kwitnąć.

Kluczowym elementem sukcesu w uprawie mieczyków jest odpowiedni termin sadzenia. Są to rośliny ciepłolubne, dlatego cebulki mieczyków sadzimy do gruntu dopiero po ustąpieniu ryzyka wiosennych przymrozków, gdy gleba jest już odpowiednio nagrzana. Optymalny termin w większości regionów Polski przypada to na drugą połowę kwietnia lub początek maja. Wówczas temperatura powinna być już odpowiednia, a ryzyko wystąpienia przymrozków raczej znikome. W chłodniejszych rejonach można poczekać nawet do połowy maja. Idealna temperatura gleby do sadzenia mieczyków to około 10-12°C. Jeśli nadal nie jesteście pewni, czy można wysadzić mieczyki, dobrym wskaźnikiem jest kwitnienie mniszka lekarskiego - gdy pojawią się jego żółte kwiaty, to znak, że ziemia jest już wystarczająco ciepła.

Jak sadzić i dbać o mieczyki, aby cieszyć się pięknymi kwiatami

Mieczyki najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych i osłoniętych od wiatru. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna. Przed sadzeniem dobrze jest ją spulchnić i wzbogacić kompostem. Bulwy sadzi się na głębokość około 8-12 cm, zachowując odstępy mniej więcej 10-15 cm między roślinami. Aby cieszyć się kwitnieniem mieczyków przez dłuższy czas (od lipca do września/października), można sadzić cebulki partiami, co 2-3 tygodnie, aż do końca czerwca. Dzięki temu kolejne pędy będą rozkwitać stopniowo. W trakcie wzrostu rośliny wymagają regularnego podlewania, szczególnie w okresach suszy. Wysokie odmiany warto także podeprzeć, aby nie łamały się pod wpływem wiatru. Istotne jest również usuwanie przekwitłych kwiatów, co pozwala roślinie się odpowiednio zregenerować. Po zakończeniu sezonu, przed pierwszymi przymrozkami, należy wykopać bulwy, oczyścić je i przechować w suchym, chłodnym miejscu do następnego roku. To bardzo ważny krok, ponieważ mieczyki nie są odporne na mróz. Pamiętając o tych wskazówkach, możecie każdego roku cieszyć się spektakularnym widokiem kwitnących mieczyków, które z pewnością staną się ozdobą waszego ogrodu.

