Wystarczy 10 kropli, by grzyb zniknął ze ściany. Ten tani płyn wyżre pleśń co do zalążka

Okres jesienno-zimowy sprzyja powstawaniu pleśni, która psuje wygląd wnętrz i stanowi niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla osób zmagających się z alergiami.

Obejdzie się bez zatrudniania drogich fachowców, jeśli postawisz na sprawdzoną, domową miksturę zwalczającą grzyba od samych korzeni.

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Skuteczny sposób na pleśń na ścianie. Trzy składniki zwalczą grzyba

Chłodniejsze miesiące, takie jak jesień i zima, tworzą idealne środowisko do rozwoju szkodliwych mikroorganizmów w naszych domach. Zazwyczaj winna jest niewłaściwa wentylacja oraz utrzymująca się na wysokim poziomie wilgotność powietrza. Pojawiające się wykwity pleśni na ścianie nie tylko szpecą wnętrze, ale również wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach i mogą prowokować poważne kłopoty zdrowotne, co jest szczególnie niebezpieczne dla mieszkających pod jednym dachem alergików. Właśnie dlatego widok pleśni wymaga błyskawicznej interwencji. Oczywiście rozwiązaniem jest wezwanie wykwalifikowanego fachowca, który profesjonalnie oczyści i osuszy mury. Zanim jednak zdecydujesz się na ten krok, wypróbuj prosty sposób na pleśń na ścianie, pozwalający uporać się z problemem w kilka chwil. Skomponuj własny środek grzybobójczy, wykorzystując wodę utlenioną, olejek z drzewa herbacianego oraz zwykłą kranówkę. Rozpylenie tej mieszanki na zabrudzone powierzchnie sprawi, że wyżre ona intruza w mgnieniu oka.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie

Jak zrobić domowy płyn na pleśń? Wystarczy wlać 10 kropli

Stworzenie tego niezawodnego domowego płynu na pleśń na ścianie zajmuje dosłownie moment. Wystarczy połączyć apteczną, trzyprocentową wodę utlenioną ze zwykłą wodą w równej proporcji jeden do jednego, a na koniec wzbogacić roztwór o dokładnie 10 kropli olejku z drzewa herbacianego. Tak przygotowaną substancję zaaplikuj bezpośrednio na zainfekowane fragmenty ściany i odczekaj równe 20 minut. Kiedy czas minie, weź do ręki szorstką gąbkę albo szczotkę, mocno przetrzyj całą powierzchnię, a następnie dokładnie ją osusz. Po uporczywych, ciemnych nalotach nie pozostanie nawet najmniejszy ślad.

Zapobieganie powstawaniu grzyba na ścianach w domu

Niestety panująca jesienią i zimą podwyższona wilgotność, w połączeniu z bardzo rzadkim otwieraniem okien, sprawia, że szkodliwy nalot potrafi zaatakować w błyskawicznym tempie. Kluczem w skutecznym zapobieganiu powstawania grzyba na ścianach pozostaje zatem regularne i intensywne wietrzenie wszystkich pomieszczeń. Konieczne jest wymuszenie właściwej cyrkulacji powietrza, co zapewni tylko sprawnie funkcjonująca wentylacja wywiewna. Ponadto należy dokładnie zweryfikować, czy za powstawanie wykwitów nie odpowiada przypadkiem ukryty wyciek z instalacji wodnej u sąsiada z góry lub poważne nieszczelności w samej konstrukcji budynku.