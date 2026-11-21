Komórki nerwowe najlepiej funkcjonują, kiedy są stymulowane. Rozwiązywanie krzyżówek, czytanie książek, nauka języków obcych, granie w gry logiczne, rozwiązywanie zagadek i łamigłówek czy nawet próba zapamiętania listy zakupów bez karteczki sprawiają, że mózg pracuje aktywniej. Dzięki temu tworzą się nowe połączenia między neuronami, co wspiera proces uczenia się. Regularne gimnastykowanie umysłu może opóźniać naturalne procesy starzenia i działać profilaktycznie wobec chorób neurodegeneracyjnych, takich jak demencja czy Alzheimer. Aktywny mózg jest bardziej odporny na utratę sprawności, a ćwiczenia mentalne wspierają także ogólne zdrowie psychiczne. Czy jesteście gotowi na chwilę wysiłku umysłowego? Jeśli tak, spróbujcie rozwiązać poniższe równanie bez użycia kalkulatora.

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Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 6+36:6x6-36=? Jeśli nie znasz reguł, nie podasz poprawnej odpowiedzi

Tak jak ruch fizyczny poprawia kondycję ciała, tak trening mentalny pozwala zachować świeżość myśli i otwartość na świat. Warto zatem każdego dnia, choć krótką chwilę poświęcać na "rozruszanie" szarych komórek. Znakomicie do tego sprawdzą się równania matematyczne. Czy wiecie już, ile to jest: 6+36:6x6-36=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest: 6+36:6x6-36=? - rozwiązanie krok po kroku

W matematyce należy pamiętać o kolejności wykonywania działań (kolejność wykonywania działań to: nawiasy, potęgowanie/pierwiastkowanie, mnożenie/dzielenie, dodawanie/odejmowanie). W myśl tych zasad, powinniśmy nasze równanie rozwiązać w następującej kolejności:

Dzielenie: 36:6 = 6 Równanie teraz wygląda tak: 6 + 6 x 6 - 36 = ?

Mnożenie: 6 x 6 = 36 Równanie teraz wygląda tak: 6 + 36 - 36 = ?

Dodawanie: 6 + 36 = 42 Równanie teraz wygląda tak: 42 - 36 = ?

Odejmowanie: 42 - 36 = 6

Odpowiedź: 6+36:6x6-36 = 6

Czy udało wam się uzyskać taki wynik? Jeśli tak, gratulacje!