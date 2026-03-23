Ile to jest 0,9×100+0,15×1000−8=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Justyna Klorek
2026-03-23 14:27

Każdego dnia warto dbać o kondycję naszego mózgu, ponieważ to właśnie on odpowiada za pamięć, koncentrację, zdolność podejmowania decyzji i ogólne funkcjonowanie organizmu. Tak jak troszczymy się o ciało poprzez ruch i zdrową dietę, tak samo powinniśmy regularnie "trenować" umysł, aby jak najdłużej cieszyć się jego sprawnością. Jesteście gotowi na umysłową gimnastykę? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć bez użycia kalkulatora, ile to jest 0,9×100+0,15×1000−8=?

Autor: pvproductions/ Freepik.com
  • Mózg wymaga codziennego "treningu" dla zachowania sprawności pamięci i koncentracji.
  • Neuroplastyczność pozwala na ciągłe wzmacnianie funkcji poznawczych poprzez nowe wyzwania.
  • Regularne ćwiczenia umysłowe mogą opóźnić rozwój chorób neurodegeneracyjnych - sprawdź swoje umiejętności!

Nasz mózg to niezwykle plastyczny organ, zdolny do ciągłej adaptacji i tworzenia nowych połączeń nerwowych - proces ten nazywamy neuroplastycznością. Im częściej go używamy, stawiając przed nim nowe wyzwania, tym bardziej wzmacniamy te połączenia i tworzymy nowe. Brak stymulacji prowadzi do osłabienia funkcji poznawczych, takich jak: pamięć, koncentracja, zdolność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów czy szybkość rozwiązywania problemów. Dlatego tak ważne jest, aby każdego dnia angażować swój umysł i ćwiczyć pamięć. Nie musisz od razu sięgać po skomplikowane równania matematyczne, nawet proste działania dadzą wymierne korzyści.

Ile to jest 0,9×100+0,15×1000−8=?

Regularny trening mózgu to nie tylko znakomita zabawa, ale może opóźnić rozwój chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Jesteście gotowi na kolejne wyzwanie i mały trening? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć bez użycia kalkulatora, ile to jest 0,9×100+0,15×1000−8=? Jeśli nie udało wam się podać odpowiedzi, poniżej podajemy rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 0,9×100+0,15×1000−8=? - rozwiązanie krok po kroku

1. Najpierw wykonujemy mnożenie:

0,9×100=90

0,15×1000=150

2. Podstawiamy wyniki do działania:

90+150−8

3. Kolejnym krokiem jest wykonanie dodawania (dodawanie i odejmowanie są równoważne, dlatego kolejność działań wykonujemy zgodnie z regułą zapisu od lewej do prawej):

90+150=240

4. Następnie przechodzimy do wykonania odejmowania (odejmowanie i dodawanie są równoważne, dlatego kolejność działań wykonujemy zgodnie z regułą zapisu od lewej do prawej):

240−8=232

Poprawny wynik: 0,9×100+0,15×1000−8=232

Czy udało wam się poprawnie obliczyć? Jeśli nie, nie martwcie się. Liczy się regularność. Z pewnością dzięki regularnym ćwiczeniom każde kolejne działanie będzie dla was banalnie proste.

