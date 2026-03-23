Ile to jest 0,9×100+0,15×1000−8=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

- Mózg wymaga codziennego "treningu" dla zachowania sprawności pamięci i koncentracji.
- Neuroplastyczność pozwala na ciągłe wzmacnianie funkcji poznawczych poprzez nowe wyzwania.
- Regularne ćwiczenia umysłowe mogą opóźnić rozwój chorób neurodegeneracyjnych - sprawdź swoje umiejętności!
Nasz mózg to niezwykle plastyczny organ, zdolny do ciągłej adaptacji i tworzenia nowych połączeń nerwowych - proces ten nazywamy neuroplastycznością. Im częściej go używamy, stawiając przed nim nowe wyzwania, tym bardziej wzmacniamy te połączenia i tworzymy nowe. Brak stymulacji prowadzi do osłabienia funkcji poznawczych, takich jak: pamięć, koncentracja, zdolność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów czy szybkość rozwiązywania problemów. Dlatego tak ważne jest, aby każdego dnia angażować swój umysł i ćwiczyć pamięć. Nie musisz od razu sięgać po skomplikowane równania matematyczne, nawet proste działania dadzą wymierne korzyści.
Ile to jest 0,9×100+0,15×1000−8=?
Regularny trening mózgu to nie tylko znakomita zabawa, ale może opóźnić rozwój chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Jesteście gotowi na kolejne wyzwanie i mały trening? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć bez użycia kalkulatora, ile to jest 0,9×100+0,15×1000−8=? Jeśli nie udało wam się podać odpowiedzi, poniżej podajemy rozwiązanie krok po kroku.
Ile to jest 0,9×100+0,15×1000−8=? - rozwiązanie krok po kroku
1. Najpierw wykonujemy mnożenie:
0,9×100=90
0,15×1000=150
2. Podstawiamy wyniki do działania:
90+150−8
3. Kolejnym krokiem jest wykonanie dodawania (dodawanie i odejmowanie są równoważne, dlatego kolejność działań wykonujemy zgodnie z regułą zapisu od lewej do prawej):
90+150=240
4. Następnie przechodzimy do wykonania odejmowania (odejmowanie i dodawanie są równoważne, dlatego kolejność działań wykonujemy zgodnie z regułą zapisu od lewej do prawej):
240−8=232
Poprawny wynik: 0,9×100+0,15×1000−8=232
Czy udało wam się poprawnie obliczyć? Jeśli nie, nie martwcie się. Liczy się regularność. Z pewnością dzięki regularnym ćwiczeniom każde kolejne działanie będzie dla was banalnie proste.