Zatrzymanie złodziei paliwa w Bolesławcu. Wpadli po pościgu i zderzeniu z radiowozem

Policyjny pościg w powiecie bolesławieckim. Złodzieje paliwa wpadli na gorącym uczynku

Działania kryminalnych z Bolesławca i policjantów z Nowogrodźca doprowadziły do wytypowania pojazdu, którym mogli poruszać się sprawcy kradzieży paliwa. Kiedy funkcjonariusze próbowali zatrzymać auto do kontroli, jego kierowca zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, gwałtownie przyspieszając. Rozpoczął się policyjny pościg, który nie trwał długo, ponieważ uciekinier stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do kolizji z policyjnym radiowozem. Szybka interwencja mundurowych pozwoliła na obezwładnienie i zatrzymanie zarówno kierowcy, jak i pasażera.

Pijany, pod wpływem narkotyków i z profesjonalnym sprzętem do kradzieży

Po zatrzymaniu wyszła na jaw cała lista przewinień 22-letniego kierowcy. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, a badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu. Policjanci mieli również podejrzenia, że jest on pod wpływem środków odurzających, dlatego pobrano mu krew do dalszych badań, a przy nim samym znaleziono kilka porcji metamfetaminy. Co więcej, samochód, którym uciekał, miał tablice rejestracyjne od innego pojazdu. W bagażniku funkcjonariusze odkryli profesjonalny sprzęt do kradzieży paliwa, w tym zbiornik, węże i pompę elektryczną pozwalającą na szybkie wypompowywanie oleju napędowego.

Od kradzieży paliwa po narkotyki. Recydywiście grozi surowa kara

Początkowo 22-latek usłyszał pięć zarzutów, które dotyczyły między innymi niezatrzymania się do kontroli, jazdy w stanie nietrzeźwości oraz usiłowania kradzieży z włamaniem. Jednak wnikliwa praca śledczych z Nowogrodźca pozwoliła powiązać go z wieloma innymi przestępstwami. W efekcie mężczyźnie przedstawiono kolejnych dziewięć zarzutów, które obejmują kradzieże i włamania do zbiorników paliwa od marca do maja 2026 roku. Łącznie jest on podejrzany o kradzież blisko 5 tysięcy litrów oleju napędowego. Ponieważ 22-latek działał w warunkach recydywy, grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Wspólnik złodzieja również odpowie przed sądem

Wraz z 22-latkiem zatrzymany został jego 48-letni pasażer. Mężczyzna również nie uniknie odpowiedzialności karnej za swój udział w przestępczym procederze. Starszy ze wspólników usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem do zbiornika paliwa ciągnika siodłowego. O jego dalszym losie oraz wymiarze kary zdecyduje niebawem sąd. Postępowanie w sprawie obu zatrzymanych jest w toku.

Źródło: Policja.pl