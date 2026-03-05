Dziś Dzień Teściowej. Jak dbać o dobre relacje z drugą mamą?

Historia Dnia Teściowej sięga lat 80. XX wieku. Po raz pierwszy obchodzono je we Francji. Teściowa większości z nas kojarzy się raczej z żartami i popularnymi w sieci memami. Jednak warto pamiętać, że dobra teściowa to skarb! Od naszych relacji z matką wybranek i wybranków naszych serc może zależeć także, to, jak układa się relacja z partnerem. Warto zadbać o to, aby wizyty naszej drugiej mamy, nie kojarzyły się z niemiłym obowiązkiem, a raczej z przyjemnie spędzonym czasem.

5 marca — Dzień Teściowej

Relacje z innymi ludźmi nie należą do najłatwiejszych. Nie inaczej bywa w przypadku teściowej. Czasami znalezienie wspólnego języka z teściową może zdawać się rzeczą wręcz nieosiągalną. Warto jednak dołożyć wszelkich starań, aby zacieśnić więzi i podtrzymywać dobre stosunki. Co ciekawe, na relacje z matkami swojej drugiej połówki narzekają zarówno kobiety, które obwijają je o zbytnią nadopiekuńczość względem swoich synów, jak i mężczyźni, którzy ubolewają nad tym, iż matki ich żon do wszystkiego się wtrącają. Nie od dziś wiadomo, iż relacja matki i dziecka jest bardzo silna już niemalże od momentu poczęcia. Nie należy zatem się dziwić, iż matki, nawet dorosłych już dzieci, nadal czują się silnie związane ze swoimi pociechami. Warto sobie uświadomić, iż ich działania (jeśli nie mamy do czynienia z toksyczną teściową) nie są podyktowane złośliwością, lecz zwykłą troską o dobro własnego dziecka. Uświadomienie sobie tej zasady może wpłynąć na zmianę postrzegania teściowej.

Jak zbudować relację z teściową? Te zasady Ci pomogą!

Każda relacja, również ta z teściową, wymaga zaangażowania. Pamiętając o kilku prostych zasadach, możesz zbudować trwałą i przyjazną więź z matką swojej drugiej połówki. Po pierwsze, pamiętaj, iż stawianie granic w życiu jest bardzo ważne. Dlatego, warto określić te, w Twojej relacji z teściową. Postaw na szczerość i jasno określ, na jakie zachowania się godzisz, a co uważasz za zbytnią ingerencję w życie rodziny. Szacunek do drugiego człowieka, bez względu na jego poglądy i opinie, to podstawowa zasada dobrego funkcjonowania w społeczeństwie. Warto okazać szacunek teściowej, nawet jeśli nie zawsze zgadzamy się z wyrażanymi przez nią sądami. Warto pamiętać, że nasza teściowa, podobnie, jak nasza własna mama, ma za sobą pewien bagaż doświadczeń życiowych. Jej wiedza często może być dla nas użyteczna, dlatego, zamiast krytykować rady, warto je docenić. Nigdy nie wiadomo, kiedy mogą okazać się przydatne. Chyba każdy z nas lubi być chwalony. Dlatego, jeśli tylko nadarzy się okazja, warto również wypowiedzieć kilka pochlebnych słów pod adresem naszej teściowej. Gwarantujemy, że tym z pewnością zaskarbicie sobie serca Waszych drugich mam!

