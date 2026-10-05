Drzwi skrzypią przy każdym otwarciu? Nie zawsze trzeba sięgać po specjalistyczny preparat. Czasem wystarczy to, co masz w domu

Skrzypiące drzwi potrafią irytować przy każdym otwarciu. Przyczyną najczęściej są zawiasy, które z czasem tracą odpowiednie smarowanie.

Zanim sięgniesz po specjalistyczny preparat, sprawdź, skąd dokładnie dochodzi dźwięk i czy problem rzeczywiście tkwi w zawiasach.

Do ograniczenia skrzypienia wystarczy niewielka ilość odpowiedniego środka smarującego. Ważne jednak, by nie przesadzić z jego ilością i nie zabrudzić framugi.

Jeśli drzwi nadal hałasują, ocierają o ościeżnicę lub trudno je domknąć, przyczyna może być poważniejsza niż brak smarowania.

Skrzypienie najczęściej pojawia się w miejscu, w którym metalowe elementy zawiasu pracują względem siebie. Zanim więc zaczniesz cokolwiek nakładać, dobrze jest kilka razy powoli otworzyć i zamknąć drzwi. W ten sposób łatwiej ustalić, który zawias jest źródłem hałasu.

Jeżeli problem rzeczywiście znajduje się w zawiasie, można spróbować nanieść niewielką ilość odpowiedniego środka smarującego. W domowych warunkach często wykorzystywany jest olej, np. mineralny lub przeznaczony do mechanizmów, ale trzeba zachować ostrożność z przypadkowymi produktami spożywczymi. Nie każdy olej kuchenny nadaje się do długotrwałego smarowania metalu, ponieważ może z czasem gęstnieć, jełczeć lub przyciągać kurz.

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Skrzypiące drzwi - sprawdź, skąd dokładnie dochodzi dźwięk

Skrzypienie najczęściej pojawia się w miejscu, w którym metalowe elementy zawiasu pracują względem siebie. Zanim więc zaczniesz cokolwiek nakładać, dobrze jest kilka razy powoli otworzyć i zamknąć drzwi. W ten sposób łatwiej ustalić, który zawias jest źródłem hałasu.

Andziaks i rodzinność | ESKA STORY

Jeżeli problem rzeczywiście znajduje się w zawiasie, można spróbować nanieść niewielką ilość odpowiedniego środka smarującego. W domowych warunkach często wykorzystywany jest olej, np. mineralny lub przeznaczony do mechanizmów, ale trzeba zachować ostrożność z przypadkowymi produktami spożywczymi. Nie każdy olej kuchenny nadaje się do długotrwałego smarowania metalu, ponieważ może z czasem gęstnieć, jełczeć lub przyciągać kurz.

Co zrobić, gdy drzwi skrzypią?

Jeśli pod ręką mamy właściwy olej lub preparat smarujący, nie trzeba wylewać go na zawias. Wystarczy niewielka ilość naniesiona dokładnie w miejsce, w którym pracują metalowe elementy. Następnie należy kilka razy poruszyć drzwiami, żeby środek mógł się rozprowadzić. Przy aplikacji dobrze jest podłożyć kawałek ręcznika papierowego lub szmatkę, aby nie zabrudzić framugi i podłogi. Nadmiar preparatu należy wytrzeć. Zbyt duża ilość smaru wcale nie oznacza lepszego efektu — przeciwnie, może sprawić, że do zawiasu będzie przyklejał się kurz. Jeżeli skrzypienie nie ustępuje, warto przyjrzeć się zawiasom dokładniej. Problemem może być nie tylko brak smarowania, ale również poluzowane elementy, przesunięcie drzwi albo ich niewłaściwe ustawienie. W przypadku ciężkich drzwi objawem problemu może być również ocieranie skrzydła o ościeżnicę. W takiej sytuacji samo smarowanie może pomóc tylko chwilowo.

Dobrym nawykiem jest także okazjonalne oczyszczenie zawiasów z kurzu przed ich smarowaniem. Nie trzeba robić tego przy każdym użyciu drzwi, ale jeśli na metalowych elementach widać wyraźne zabrudzenia, najpierw warto je usunąć. Dzięki temu środek smarujący trafi tam, gdzie powinien, zamiast tworzyć lepką warstwę na powierzchni.

Jeżeli drzwi zaczęły skrzypieć nagle i jednocześnie wyraźnie opadły, zaczęły się zacinać albo trudno je domknąć, lepiej nie ograniczać się do domowego sposobu. Może to wskazywać na problem wymagający regulacji lub naprawy. W przypadku zwykłego skrzypienia spowodowanego pracą zawiasu często jednak wystarczy kilka minut i odrobina odpowiedniego środka, aby przywrócić w domu upragnioną ciszę.