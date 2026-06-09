Dodaj do ciasta na omlet, a wyrośnie puszysty i nie opadnie. Ten prosty sposób zmienia wszystko

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-09 12:47

Omlet to jedno z najpopularniejszych dań śniadaniowych. Większość z nas uwielbia jego delikatny smak i puszystą konsystencję. Niestety zdarza się, że nawet dobrze przygotowany omlet szybko opada po zdjęciu z patelni, tracąc swoją lekkość i apetyczny wygląd. Na szczęście można temu łatwo zaradzić, stosując bardzo prosty trik.

Dodaj do ciasta na omlet, a wyrośnie puszysty i nie opadnie. Ten prosty sposób zmienia wszystko

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Autor: jcomp/ Freepik.com
  • Wielu miłośników omletów zmaga się z problemem opadania puszystego dania tuż po zdjęciu z patelni, tracąc jego apetyczny wygląd.
  • Nawet doświadczeni kucharze mają sprawdzony, genialny trik, który gwarantuje, że omlet pozostanie lekki i puszysty jak chmurka.
  • Odkryj ten zaskakujący składnik, który na zawsze odmieni Twoje śniadania i sprawi, że zapomnisz o opadających omletach.

Omlet to danie, które można wyjątkowo szybko i łatwo przygotować. Do tego można łączyć go z niemal nieskończoną liczbą dodatków. Doskonale smakuje na słodko z dodatkiem bitej śmietany i owoców, czy na wytrawnie. Jednak każdy, kto choć raz próbował przygotować puszysty omlet, wie, że jest to nie lada sztuka. Marzymy o tym, by był on puszysty, delikatny i lekki jak chmurka, a co najważniejsze - aby po usmażeniu nie opadł. Niestety, po usmażeniu często zdarza się, że omlet, który jeszcze na patelni wyglądał idealnie, opada tracąc całą swoją objętość i apetyczny wygląd. Szukamy winy w jajkach, patelni czy technice smażenia. Rozwiązanie tego problemu jest jednak prostsze, niż mogłoby się zdawać.

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Dodaj łyżkę do ciasta, a twój omlet będzie puszysty jak chmurka

Sekretem osiągnięcia idealnej puszystości, która utrzyma się nawet po zdjęciu z patelni, jest dodanie do masy jajecznej… łyżki lodowatej wody. Ten prosty, a zarazem genialny trik, stosowany przez doświadczonych kucharzy, całkowicie odmieni twoje omlety. Kiedy lodowata woda zmiesza się z roztrzepanymi jajkami i trafi na gorącą patelnię, natychmiast zamienia się w parę wodną. Ta para, uwięziona w strukturze jajecznej, gwałtownie się rozpręża, tworząc wewnątrz omletu tysiące drobnych pęcherzyków powietrza. Dzięki temu omlet staje się niezwykle lekki, puszysty i zyskuje imponującą objętość. Co więcej, szybkie odparowanie wody pomaga w stabilizacji struktury jajka, zapobiegając jego opadaniu po usmażeniu. Dzięki temu prostemu trikowi twój omlet już zawsze będzie wychodził puszysty i mięciutki, a po zdjęciu z patelni zachowa swoją strukturę. Jeśli przygotowujecie omlet na wytrawnie, warto nie dodawać soli zbyt wcześnie, gdyż sól sprawia, iż jajka tracą swoją strukturę, co sprzyja opadaniu omleta.

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