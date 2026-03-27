Daleko do pięciu porcji dziennie. Badanie pokazuje, jak Polacy naprawdę jedzą warzywa i owoce

Przedwiośnie to moment, kiedy organizm szczególnie domaga się witamin i energii. Teoretycznie wszyscy o tym wiemy. W praktyce bywa różnie – szybkie tempo życia, przyzwyczajenia i codzienna gonitwa sprawiają, że zdrowe wybory żywieniowe schodzą na dalszy plan. Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie sieci Kaufland wynika, że jedynie 42% Polaków codziennie sięga po warzywa. Jeszcze rzadziej wybieramy owoce – regularnie spożywa je zaledwie 27% ankietowanych.

Dwie porcje zamiast pięciu

Najwięcej ankietowanych deklaruje spożywanie dwóch porcji warzyw i owoców dziennie – to blisko 40% badanych. Co piąta osoba przyznaje, że zjada tylko jedną porcję warzyw, natomiast 27% ogranicza się do jednej porcji owoców.

Eksperci nie mają wątpliwości, że to zdecydowanie za mało.

– Te wyniki pokazują przede wszystkim, jak duża jest w Polsce luka między zaleceniami a rzeczywistością. Zgodnie z rekomendacjami zdrowotnymi powinniśmy spożywać co najmniej 400 g warzyw i owoców dziennie, czyli w praktyce około 5 porcji, z przewagą warzyw. Tymczasem z badania wynika, że duża część Polaków zjada zaledwie jedną lub dwie porcje dziennie. – komentuje badanie dr Paulina Ihnatowicz, dietetyczka kliniczna, znana z prowadzenia diet gwiazd oraz prowadząca popularne konta w social mediach. – To ważne, bo warzywa i owoce są głównym źródłem błonnika, potasu, witamin i związków bioaktywnych, które wspierają m.in. zdrowie metaboliczne i sercowo-naczyniowe. Dlatego w kontekście zdrowia publicznego kluczowe nie jest wprowadzanie kolejnych restrykcyjnych diet, tylko bardzo podstawowa zmiana - zwiększenie codziennej ilości warzyw i owoców w diecie. Zaczynajmy zmiany od małych kroków.

Jak podkreśla specjalistka, przełom zimy i wiosny sprzyja wprowadzaniu drobnych korekt w jadłospisie. Wystarczy konsekwencja – dodatkowa porcja warzyw do obiadu, owoc zamiast słodkiej przekąski, czy zwykłe wpisanie tej kategorii na listę zakupów. Dostępność świeżych produktów przez cały rok sprawia, że to naprawdę wykonalne.

Koszyk mówi więcej niż deklaracje

Choć wyniki badania wskazują na niedobory w codziennej diecie, dane sprzedażowe pokazują też drugą stronę medalu. W sieci Kaufland aż 93% klientów wkłada do koszyka średnio trzy różne grupy świeżych warzyw i owoców – od pomidorów i kiełków po owoce jagodowe.

– Widzimy, że ta kategoria jest dla polskich konsumentów coraz ważniejsza. Dlatego właśnie stawiamy sobie za cel zapewnienie jak najszerszego wyboru przez cały rok. – mówi Wojciech Szczepanowski, Dyrektor Pionu Zakupu Owoce Warzywa. – Oczywiście największą popularnością zawsze cieszą się produkty sezonowe, ale np. zimą popularne są cytrusy, jak również borówki amerykańskie czy papryka, ogórki i pomidory. Co z kolei pokazuje, że Polacy oczekują stałej dostępności witamin, bez względu na porę roku. – dodaje.

Sonda ESKI w sklepie. Co Polacy wiedzą o zdrowym jedzeniu?

Temat warzyw i owoców sprawdziła również w praktyce reporterka radia ESKA, Kasia Węgierska, która niedawno przeprowadziła małą sondę. Zapytaliśmy napotkanie osoby jak im się wydaje kto je więcej warzyw i owoców i jak to wygląda u nich. Do wygrania były vouchery na zakupy, a spotkaliśmy ich przypadkiem akurat na stoisku warzywa i owoce w Kauflandzie.

Zobaczcie, jak idzie im jedzenie warzyw i owoców, jaką mają wiedzę na ten temat i czy pokrywa się ona z badaniem przeprowadzonym przez Kaufland.

Seniorzy bardziej konsekwentni niż młodsi

I faktycznie – ciekawy wniosek dotyczy różnic pokoleniowych. W grupie wiekowej 65+ aż 45% badanych deklaruje codzienne spożywanie owoców – to najwyższy wynik w zestawieniu. Dla porównania wśród osób w wieku 25–34 lata odsetek ten wynosi jedynie 22%, w grupie 35–44 lata – 28%, a w wieku 45–54 – 27%.

– Dane pokazują bardzo wyraźną różnicę pokoleniową. Może to wynikać z bardziej tradycyjnego modelu jedzenia i większej regularności posiłków wśród osób 65+. W młodszych grupach wiekowych wyraźnie niższe spożycie wartościowych produktów może mieć związek z szybszym stylem życia, brakiem czasu i większym udziałem żywności przetworzonej w diecie. Na tym przykładzie widać, że problem nie polega na braku wiedzy o zdrowym odżywianiu, tylko raczej na tym, jak ta wiedza przekłada się na codzienne wybory żywieniowe, szczególnie u młodszych dorosłych. Dlatego w działaniach edukacyjnych coraz ważniejsze jest nie tylko mówienie o tym co jest zdrowe, ale też pokazywanie jak w praktyce włączać takie produkty jak owoce czy warzywa do codziennej diety. A da się to robić na milion sposobów. – dodaje dr Ihnatowicz.

i Autor: Kaufland/ Materiały prasowe

Kobiety pilnują zdrowia. Rodzice mają trudniej

Badanie pokazuje też wyraźne różnice między poszczególnymi grupami społecznymi. Tradycyjnie to kobiety częściej dbają o obecność warzyw w codziennym menu – robi to 47% z nich, w porównaniu do 36% mężczyzn.

Zaskakujące mogą być wyniki dotyczące rodzicielstwa. Osoby posiadające dzieci rzadziej deklarują codzienne spożywanie warzyw (37,5%) niż osoby bezdzietne (46,3%).

– Może mieć to wiele przyczyn – kupowania warzyw i owoców bardziej dla dzieci lub brak czasu (szczególnie gdy dzieci są małe) na zadbanie o własną dietę. Pamiętajmy jednak, że bycie rodzicem również wymaga od nas zdrowia, a by dbać o innych, powinniśmy najpierw zadbać o siebie. Poza tym przykład idzie z góry, jeśli dzieci nie będą widziały nas jak zdrowo się odżywiamy, same również nie będą tego robiły – komentuje i przypomina dr Paulina Ihnatowicz, dietetyczka kliniczna.

i Autor: Kaufland/ Materiały prasowe

Niewidoczny wyścig z czasem

Za świeżością produktów stoi także skomplikowana logistyka. Od momentu zbioru do pojawienia się na sklepowej półce liczy się każda godzina. W przypadku wielu artykułów w Kauflandzie droga od dostawcy – firma współpracuje z 99 polskimi producentami – do sklepu trwa krócej niż dobę.

Produkty, które rano były jeszcze na plantacji, już po południu przechodzą kontrolę jakości w magazynie, a następnego dnia trafiają do klientów. W centrach logistycznych warzywa i owoce dzielone są na trzy grupy wymagające różnych warunków temperatury i wilgotności. Ten precyzyjnie utrzymywany mikroklimat towarzyszy im także w transporcie. Na końcu procesu stoją pracownicy sklepów, którzy co dwie godziny ręcznie sprawdzają jakość produktów na stoiskach.

Wyniki badania pokazują jasno – problem nie leży w braku świadomości, lecz w codziennych wyborach i przyzwyczajeniach. Jednocześnie rosnąca dostępność świeżych produktów daje realną szansę na zmianę. Nawet niewielkie kroki, takie jak dodanie porcji warzyw do posiłku czy planowanie zakupów z wyprzedzeniem, mogą z czasem przełożyć się na trwałe, zdrowsze nawyki. A to – jak podkreślają specjaliści – inwestycja, która zwraca się szybciej, niż mogłoby się wydawać.

Tekst sponsorowany