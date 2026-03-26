Kiedy wypada Wielka Sobota w 2026 roku?

W 2026 roku Wielka Sobota przypada 4 kwietnia. To dzień ważny w kalendarzu wielkanocnym, ale z punktu widzenia prawa pracy trzeba od razu zaznaczyć jedno: Wielka Sobota nie jest w Polsce ustawowym dniem wolnym od pracy. Ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, ale nie obejmuje Wielkiej Soboty. To oznacza, że sam fakt, iż chodzi o dzień przed Wielkanocą, nie daje automatycznie prawa do dodatkowego wolnego.

Kiedy za pracę w sobotę należy się inny dzień wolny?

Kluczowe są tu przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 151, jeśli pracownik wykonuje pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, powinien dostać inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że dotyczy to także sytuacji, gdy praca trwała tylko kilka godzin. Innymi słowy: jeśli sobota jest dla pracownika dniem wolnym z grafiku, a mimo to przychodzi do pracy, pracodawca powinien oddać mu inny dzień wolny.

QUIZ. Wielkanoc w czasach PRL. To był zupełnie inny świat Pytanie 1 z 10 1. W czasach PRL szczególnie trudno było o zakup produktów. Obowiązywała wówczas tzw.: reglamentacja segregacja profanacja Następne pytanie

Czy za pracę w Wielką Sobotę dostajemy automatycznie dzień wolny?

Tu pojawia się najwięcej pomyłek. Dodatkowy dzień wolny nie należy się dlatego, że to Wielka Sobota, tylko dlatego, że dla części pracowników sobota jest szóstym dniem tygodnia, wolnym z rozkładu pracy. Jeśli jednak ktoś pracuje według harmonogramu obejmującego soboty, na przykład w handlu, usługach, transporcie czy ochronie, to sama praca 4 kwietnia 2026 roku nie tworzy automatycznie prawa do dodatkowego dnia wolnego tylko z powodu świątecznego okresu. W takim przypadku trzeba patrzeć na konkretny grafik i sposób rozliczania czasu pracy.

Dla wielu osób najważniejsze będzie więc jedno: czy sobota jest w ich rozkładzie dniem pracy, czy dniem wolnym. Jeśli jest wolna i pracownik zostanie wezwany do pracy, powinien dostać inny dzień wolny. Jeśli natomiast sobota normalnie widnieje w grafiku jako dzień pracy, sam termin przedświąteczny niczego tu nie zmienia. Właśnie dlatego przed Wielkanocą 2026 warto zajrzeć nie tylko do kalendarza, ale przede wszystkim do własnego harmonogramu pracy.